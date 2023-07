Trwają dywidendowe żniwa. W wakacje najwięcej spółek podzieli się zyskami

W Polsce trwają żniwa, a na GPW najwięcej praw do dywidend zostanie przyznanych w okresie wakacyjnym. Równie dużo będzie wypłat podzielonych zysków. Jednym słowem także akcjonariusze mają okres dywidendowych żniw, a my pokazujemy rozpiskę na najbliższe tygodnie.

Nie jest za późno, aby załapać się jeszcze w te wakacje na wypłaty z zysków, z nawet dwucyfrową stopą dywidendy. O tym, jakie spółki chcą wypłacić w najbliższym czasie największą dywidendę swoim akcjonariuszom, a przede wszystkim, kiedy ustalane jest prawo do niej, można przeczytać w artykule „Atrakcyjne wakacyjne dywidendy. Na co zwrócić uwagę przy wyborze spółek?”

To jednak lista zawierająca tylko tych emitentów, których dywidenda w stosunku do ceny akcji jest największa. Do końca wakacji dywidendowe żniwa będą dotyczyły ustalania prawa i wypłat znacznie większej liczby spółek.

Obecnie w dywidendowej bazie Bankier.pl znajduje się 200 spółek, które w 2023 r. podzieliły się lub podzielą zyskami ze swoimi akcjonariuszami. Od artykułu „Dywidendowe zaskoczenia. Superakcje, amerykańskie wzorce i dywidendy bez zysków”, wyjaśniło się też kilka spraw, jak np. sposób podziału zysku i ostateczna wysokość dywidendy od XTB. Na konta akcjonariuszy pieniądze od brokera powinny trafić 21 lipca. Ale lista uprawnionych w tym roku jest już zamknięta, za to można załapać się w wakacje na dywidendy od innych spółek.

Jeszcze zaplanowane dni dywidendy spółek z GPW i New Connect w lipcu 2023 Spółka Dywidenda na akcję Waluta Stopa dywidendy Dzień dywidendy Dzień wypłaty MOL 350 na akcję HUF 11,17% 21.07.2023 28.07.2023 ABAK 0,30 na akcję PLN 6,38% 21.07.2023 02.08.2023 ESOTIQ 1,20 na akcję PLN 3,14% 21.07.2023 18.08.2023 KPPD 4,00 na akcję PLN 5,01% 21.07.2023 30.08.2023 IU 0,18 na akcję PLN 2,16% 24.07.2023 27.07.2023 INDOS 0,38 na akcję PLN 9,95% 24.07.2023 28.07.2023 GPW 2,70 na akcję PLN 6,67% 24.07.2023 07.08.2023 UNIBEP 0,22 na akcję PLN 1,88% 24.07.2023 21.08.2023 INPRO 0,25 na akcję PLN 3,62% 25.07.2023 08.08.2023 KGHM 1,00 na akcję PLN 0,84% 27.07.2023 10.08.2023 LIVECHAT 1,46 na akcję PLN 1,00% 28.07.2023 04.08.2023 EUROSNACK 0,07 na akcję PLN 3,50% 28.07.2023 14.08.2023 Źródło PAP, dane z 17.07.23, Bankier.pl, informcje ze spółek

Z dwustu wspomnianych firm aż 97 ustaliło dzień dywidendy na okres wakacji. W piątek, 21 lipca, prawo do dywidendy nabędą ci, którzy tego dnia będą wg KDPW mieć na swoich kontach akcje takich firm jak Esotiq, KPPD, czy MOL. Jednak zgodnie z zasadą rozliczenia transakcji T+2, ostatnim dniem na zakup tych akcji był 19 lipca. Co innego z akcjami GPW, dla których 20 lipca jest ostatnim dniem na nabycie walorów, by być uprawnionym do dywidendy w wysokości 2,70 zł na akcję.

W ostatnim pełnym tygodniu lipca wypada także dzień dywidendy od KGHM-u, która jednak jest w tym roku najmniejsza od kilku lat, mimo że obecny rząd od innych spółek Skarbu Państwa zbierze najwięcej od 2015 r., o czym pisałem w artykule "Tak dużo obecna władza jeszcze nie ściągała z państwowych spółek". Akcje miedziowego giganta należy kupić najpóźniej 25 lipca, bowiem dzień dywidendy spółka wyznaczyła dwa dni później.

Warto zwrócić uwagę na spółkę LiveChat, która wypłaca zaliczkową dywidendę. I na każdą zaliczkę ustala oddzielne grono akcjonariuszy, więc 28 lipca wypada „dzień zaliczki” na wypłatę 1,46 zł na akcję, a miesiąc później 28 sierpnia lista uprawnionych może liczyć na 3,03 zł na akcje (przed potrąceniem podatku Belki).

Zaplanowane dni dywidendy spółek z GPW i New Connect w sierpniu 2023 Spółka Dywidenda na akcję Waluta Stopa dywidendy Dzień dywidendy Dzień wypłaty APATOR 0,30 na akcję PLN 1,68% 01.08.2023 10.08.2023 WIELTON 0,30 na akcję PLN 3,50% 02.08.2023 02.11.2023 WIELTON 0,10 na akcję PLN 1,17% 02.08.2023 07.08.2023 EKOBOX 0,02 na akcję PLN 4,24% 03.08.2023 24.08.2023 RAWLPLUG 0,60 na akcję PLN 3,95% 04.08.2023 25.08.2023 SHOPER 0,01 na akcję PLN 0,03% 10.08.2023 19.10.2023 PKNORLEN 5,50 na akcję PLN 8,11% 10.08.2023 31.08.2023 INSTALKRK 1,50 na akcję PLN 2,60% 14.08.2023 21.09.2023 ATREM 0,11 na akcję PLN 1,61% 14.08.2023 28.08.2023 PJPMAKRUM 0,51 na akcję PLN 3,75% 14.08.2023 28.08.2023 AQUAPOZ 0,23 na akcję PLN 2,34% 15.08.2023 15.11.2023 RAINBOW 0,79 na akcję PLN 1,18% 17.08.2023 24.08.2023 PHN 0,08 na akcję PLN 0,69% 18.08.2023 31.08.2023 TESGAS 0,20 na akcję PLN 5,88% 21.08.2023 21.09.2023 VERCOM 1,13 na akcję PLN 1,67% 21.08.2023 24.08.2023 KĘTY 20,00 na akcję PLN 2,88% 22.08.2023 06.09.2023 KĘTY 42,50 na akcję PLN 6,13% 22.08.2023 08.11.2023 PLAYWAY 19,39 na akcję PLN 4,76% 22.08.2023 29.08.2023 STALPROFIL 0,74 na akcję PLN 7,02% 23.08.2023 13.09.2023 KINOPOL 0,35 na akcję PLN 2,37% 23.08.2023 31.08.2023 LIVECHAT 3,03 na akcję PLN 2,12% 25.08.2023 01.09.2023 CREEPYJAR 41,17 na akcję PLN 5,43% 29.08.2023 04.09.2023 R22 0,93 na akcję PLN 6,73% 30.08.2023 04.09.2023 VERBICOM 0,01 na akcję PLN 0,68% 31.08.2023 21.12.2023 Źródło PAP, dane z 17.07.23, Bankier.pl, informcje ze spółek

Inaczej będzie z dywidendą od Grupy Kęty, która wypłaci ją w dwóch ratach, ale lista uprawnionych do obu rat zostanie ustalona w jednym terminie wyznaczonym jako dzień dywidendy na 22 sierpnia. Podobnie zrobi Wielton, który dzień dywidendy wyznaczył na 2 sierpnia.

Dokładnie 10 sierpnia ustalone zostanie po raz ostatni prawo do dywidendy wynikającej z „superakcji” Shopera. Spółka części akcjonariuszom wypłaci 1 grosz na akcję, a właścicielom „uprzywilejowanych” papierów 31,62 zł na akcję co oznacza stopę dywidendy wynoszącą ponad 95 proc. Sprawę „superakcji” opisywałem już wcześniej. To ostatni rok takiego podziału i uprzywilejowane akcje zostaną umorzone jesienią 2023 r. po wypłacie wspomnianej dywidendy.

Wypłat przewidzianych w wakacje będzie jeszcze więcej niż dni dywidendy ogłoszonych przez spółki, bowiem w tym terminie według danych wypada 106 wypłat. Do tej pory (do 20 lipca) od początku lipca nastąpiło 49 wypłat, w tym ostatnie od ATC Cargo, Comarchu, czy Banku Pekao oraz Ciechu.

W najbliższym czasie inwestorzy mogą spodziewać się przelewu dywidend wypłaconych przez Sanok, Bogdankę, Orange, Bowim czy XTB – jeszcze w tym tygodniu. Do końca lipca pieniądze popłyną ponadto od Alumentalu, Electrotimu, Arcicomu, czy Pekabeksu. W sierpniu na kontach maklerskich pojawią się dywidendy m.in. od GPW, LiveChatu, Wieltonu, Unibepu, Apatora, PlayWay, czy od Orlenu.

Dywidendy to jeden kluczowych czynników, na który patrzą długoterminowi inwestorzy, ponieważ zapewnia pasywny dochód, co w przypadku corocznych wypłat dokonywanych od wielu lat pozwala często zwrócić koszt nabycia akcji. Dywidendowi arystokraci to określenie z amerykańskiego rynku akcji, które oznacza spółkę z indeksu S&P500 wypłacającą od co najmniej 25 lat nieprzerwanie rosnącą dywidendę. W Polsce jest to pojęcie abstrakcyjne, chociaż na całej GPW znajdziemy spółki, które dzielą się zyskami od co najmniej 20 lat (np. Hydrotor, Apator).

GPW Benchmark oblicza indeksy dywidendowe uwzględniające tylko wypłacone akcjonariuszom zyski w postaci dywidend w poszczególnych latach. Pisałem o nich w artykule „Dywidendy do góry, a indeksy w dół” w ubiegłym roku, kiedy wypłaty zysków pomagały „ograniczać” straty generowane przez rynkową bessę. Więcej o filozofii inwestowania dywidendowego pisał z kolei Krzysztof Kolany w artykule "Inwestowanie dywidendowe. Poradnik dla początkujących".