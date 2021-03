Trwa taniec WIG20. Moc Dom Development

fot. Robert Gardziński / FORUM

WIG20 po udanej piątkowej sesji powrócił do notowań powyżej poziomu 2000 pkt. Rosły też notowania innych głównych indeksów GPW, a wśród spółek z zielonej strony rynku warto wyróżnić m.in. CD Projekt i Dom Development.

WIG20 w ostatnich dniach przypomina akrobatę próbującego utrzymać się na linie. Ową linią jest poziom 2000 pkt., nad którym indeks "tańczy", wciąż się jednak go trzymając. W każdej z ostatnich czterech sesji WIG20 przebijał poziom 2000 pkt. to w jedną, to w drugą stronę. W piątek odgiął się w stronę wzrostową i zakończył dzień 0,6-proc. wzrostem do poziomu 2006 pkt.

Rosły i inne główne indeksy GPW. WIG zyskał 0,7 proc., w czym wydatnie pomógł wzrost o 1 proc. Słabiej tym razem wypadł sWIG80, który zyskał tylko 0,3 proc. Obroty na szerokim rynku sięgnęły 1,3 mld zł.

W składzie WIG20 wzrosty zanotowało 12 spółek, z czego połowie udało się przekroczyć próg 1 proc. Tuż nad nim znalazły się spółki finansowe: PZU, PKO BP i Pekao. Mocniej rósł inny reprezentant sektora: Alior (+3,2 proc.). Na uwagę zasługiwały także wzrosty LPP (+5,2 proc.) oraz CD Projektu (+2,5 proc.).

Po drugiej stronie rynku wyróżniał się duet CCC i Dino. Spółki te straciły po 2,3 proc. Warto dodać, że ruchowi na Dino towarzyszyła publikacja raportu za 2020 rok. Zysk netto grupy wyniósł w czwartym kwartale 2020 roku 203,5 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 190 mln zł zysku netto. Nie wystarczyło to jednak do zamknięcia sesji ponad kreską.

Raportem podzieliła się także notowana w ramach mWIG40 Giełda Papierów Wartościowych. Także tutaj jednak dzień zakończył się spadkiem (o 0,5 proc.). Grupa zanotowała w czwartym kwartale 2020 roku 46,7 mln zł zysku netto i 64,4 mln zł EBITDA. Zysk netto i EBITDA są znacząco wyższe niż rok wcześniej, ale około 10 proc. niższe od konsensusu PAP Biznes.

Dużo więcej powodów do radości po piątkowej sesji mieli akcjonariusze Dom Development, którzy także poznali wyniki roczne spółki. Dom Development miał w czwartym kwartale 2020 roku 127 mln zł zysku netto, 158 mln zł zysku operacyjnego i 680 mln zł przychodów. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 128 mln zł, EBIT 160 mln zł, a przychody 692 mln zł. Grupa planuje ekspansję na rynku krakowskim, widzi duży potencjał wzrostu wyników. Dodatkowo pojawiła się zapowiedź sowitej dywidendy. DomDev zakończył dzień wzrostem o 8,3 proc.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeksy Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3833,36 -0,32 4,46 3,73 50,61 7,90 DAX Niemcy 14502,39 -0,46 4,18 3,22 58,30 5,71 FTSE 100 W.Brytania 6761,47 0,36 1,97 2,61 29,10 4,66 CAC 40 Francja 6046,55 0,21 4,56 6,01 49,51 8,92 IBEX 35 Hiszpania 8644,50 0,60 4,32 7,32 35,26 7,07 FTSE MIB Włochy 24113,22 -0,03 5,00 3,00 61,89 8,46 ASE Grecja 849,81 -0,03 3,00 9,50 57,80 5,05 BUX Węgry 43711,84 -0,17 1,02 0,74 35,26 3,96 PX Czechy 1077,33 0,34 0,91 1,60 32,07 4,89 RTS INDEX (w USD) Rosja 1519,50 0,95 4,46 3,93 57,23 9,52 BIST 100 Turcja 1557,39 0,06 1,00 1,23 66,32 5,46 WIG 20 Polska 2006,11 0,59 3,43 3,56 53,64 1,12 WIG Polska 59443,12 0,70 3,12 3,51 59,95 4,24 mWIG 40 Polska 4417,66 1,02 2,80 4,33 57,03 11,09 Źródło: PAP

Adam Torchała