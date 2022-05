Trwa odbicie na GPW. Wzrosty Allegro, banków i spółek ukraińskich

/ Allegro

WIG20 powrócił do wzrostów i kontynuuje odbicie zapoczątkowane w zeszłym tygodniu. Najmocniej z koszyka blue chips rosły akcje Allegro, LPP i CD Projektu. Chętnie kupowano akcje banków i spółek ukraińskich.

Na koniec dnia WIG20 zyskał 2,18 proc. WIG był wyżej o 1,79 proc. dzięki czemu osiągnął poziom 56 247,82 pkt mWIG40 po wzroście o 1,3 proc. jest na poziomie 4 326,88 pkt, a sWIG80, dzięki zwyżce o 0,48 proc., notowany jest na 17 913,74 pkt. Obroty przekroczyły 1,28 mld zł, z czego 1,07 mld dotyczyło WIG20.

Bankier.pl

Inwestorzy po kilku tygodniach mocnej wyprzedaży na giełdach akcji mają chwilę wytchnienia i starają się wykorzystać każdą nadarzającą się okazję do poprowadzenia indeksów wyżej w ramach odreagowania. We wtorek takim impulsem była wzrostowa sesja na rynkach azjatyckich, gdzie pojawiły się informacje z Chin o poluzowanie wprowadzonych w ubiegłym roku regulacji dla tamtejszych gigantów technologicznych oraz stopniowym luzowaniu covidowych obostrzeń.

W 25-milionowym Szanghaju, który objęty jest blokadami od 6 tygodni, nie zgłoszono żadnych nowych zakażeń COVID-19 wśród szerszej społeczności już 3. dzień rzędu - informował w depeszy PAP.

Dzięki temu sentyment na rynkach bazowych był dobry, a wsparciem było również wzrostowe otwarcie handlu na rynku kasowym w USA.

Na polskim odcinku makroekonomicznym opublikowano dane o PKB za I kwartał 2022 r., które okazały się lepsze od oczekiwań. W ślad za nimi Goldman Sachs podniósł prognozę dla Polski wzrostu PKB w całym 2022 r. Umocnienie złotego do dolara, obserwowane od kilku dni, przyspieszyło od południa, kiedy polska waluta zyskała do amerykańskiej ponad 4 grosze.

Sektorowo najlepiej kolejny raz wypadły spółki spożywcze (10,3 proc.), a także odzieżowe (4,68 proc.) oraz producenci gier (4,94 proc.). Spadki 4 indeksów sektorowych dotyczyły energii (-2,24 proc.), mediów (-2,36 proc.), paliw (-1,41 proc.) oraz informatyki (-0,21 proc.).

W WIG20 wyraźnie pod względem wzrostów wyróżniały się kursy Allegro (7,02 proc.), LPP (5,13 proc.) oraz CD Projektu (6,21 proc.). Zwyżka Allegro to być może korekcyjne odbicie po wyznaczeniu historycznego minimum 6 maja. Kurs LPP rośnie już kolejną, siódmą, sesję pod rząd. Z kolei wzrosty CD Projektu to być może rozpoczęcie giełdowej gry pod wyniki za I kwartał 2022 r., które spółka opublikuje za nieco ponad tydzień. Niektórzy widzieli we wzrostach efekt promocji nowego serialu od Netflixa opartego o uniwersum Cyberpunka.

Pod względem wagi spółek, a tym samym ich wpływu na średnią blue chipów, znaczące były wzrosty banków: PKO BP (2,66 proc.), Pekao (3,94 proc.), Santander (2,53 proc.) i mBank (4,1 proc.).

W tym samym kontekście należy rozpatrywać wzrosty KGHM-u (3,94 proc.) podążającego za rosnącymi cenami miedzi.

W portfelu WIG20 zniżkowały akcje tylko akcje pięciu spółek. Kurs PGE stracił 2,99 proc., jednak w dalszym ciągu znajduje się w obrębie budującego się od początku marca trendu bocznego. Na podobnym poziomie zniżkował kurs PGNiG (-3,09 proc.). Spadły też PKN Orlen (-1,35 proc.), a Pepco i Orange zniżkowały mniej niż 1 proc.

W drugiej linii kolejny dzień jeszcze mocniej zwyżkowały akcje Kernela (16,54 proc.). O 5 proc. i więcej wzrosły akcje Kruka, Domdev i Aliora. Nowe roczne maksima poprawiła Grupa Azoty (4,59 proc.) spółka zależna ZA Puławy, w której Azoty mają 96 proc. udziałów, ma wypłacić ponad 126 mln zł dywidendy.

Najsłabiej zachowały się walory Wirtualnej Polski (-4 proc.) i DataWalk. Obie spółki pochwaliły się kwartalnymi wynikami. Wirtualna przedstawiła raport lepszy od oczekiwań. DataWalk z kolei zwiększył stratę operacyjną do 7,4 mln zł.

Na szerokim rynku warto zwrócić uwagę na kolejny dzień mocnych wzrostów spółek ukraińskich. WIG-Ukraina zyskał 10 proc. W koszyku najwięcej wzrosły akcje CoalEnergy (30,95 proc.), dalej były KSG Agro (17,53 proc.) czy Milkiland (12,47 proc.) Wycofywanie się wojsk rosyjskich pod granicę państwa wspiera powrót do działalności operacyjnej spółek z branży rolno-spożywczej. Astarta (10,61 proc.) poinformowała w komunikacie, że udało jej się zrealizować całość zaplanowanych prac polowych i zasiewów. Podobny komunikat wydał IMCompany (9,89 proc.) informując o zasiewach na poziomie 73 proc.

Mocno wzrosły akcje Votum (19,01 proc.), kancelarii zajmującej się obsługa pozwów frankowych. To efekt nowej rekomendacji DM BOŚ z ceną docelową o 180 proc. wyższą niż cena z poniedziałku.

Dalej mocno rosły akcje Eko Export (30 proc.), podobnie jak w poniedziałek, spółka nie pokazała nowych komunikatów w systemie ESPI.

MKu