Trwa niezła passa firm turystycznych - ich długi spadły. "To pozytywne zaskoczenie"

Trwa niezła passa firm turystycznych, biorąc pod uwagę trwającą wojnę w Ukrainie – to pozytywne zaskoczenie - ocenia analityk rynku, prof. Waldemar Rogowski. Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że długi organizatorów turystyki spadły o ponad 2 mln zł od wybuchu pandemii.

Jak zwróciła uwagę w rozmowie z PAP Halina Kochalska z BIG InfoMonitor, po kilku trudnych sezonach, związanych z pandemią i licznymi ograniczeniami, biura podróży "wychodzą na prostą i porządkują swoje finanse".

Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że w maju 2023 r. firmy związane z turystyką, agencje i pośrednicy turystyczni oraz organizatorzy turystyki mieli 78,7 mln zł nieopłaconych w terminie zobowiązań, czyli ponad 2 mln zł mniej niż w chwili pojawienia się COVID-19. Eksperci zwrócili uwagę, że kryzys związany z wojną na Ukrainie nie wpłynął na ich finanse w tak dużym stopniu, jak można byłoby przypuszczać.

Jak zauważa główny analityk BIG InfoMonitor prof. Waldemar Rogowski, podczas lockdownów zaległości wzrosły o jedną trzecią i przekroczyły 108 mln zł, ale od 2022 r., w warunkach wysokiej inflacji, zaległe zadłużenie organizatorów turystyki malało. Dodał, że w punktu widzenia problemów z rozliczeniami, niezła passa przedsiębiorców związanych z turystyką trwa do dziś, "a biorąc pod uwagę trwającą wojnę w Ukrainie i spowodowany tym kryzys – jest pozytywnym zaskoczeniem".

Według analityków dla części przedsiębiorców związanych z organizacją turystki ważne jest to, że "do łask powróciły wyjazdy zagraniczne". W 2022 r. za granicą wypoczywał blisko co piąty dorosły Polak (18 proc., wzrost o 7 punktów procentowych wobec 2021 r.), przy czym 7 proc. (wzrost o 3 punkty procentowe) ogółu badanych stanowili wypoczywający wyłącznie za granica?, a 11 proc. (wzrost o 4 pkt proc.) łączyło wypoczynek zagraniczny z krajowym.

Kochalska poparła to danymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z których wynika, że w 2022 r. w polskich portach lotniczych obsłużono prawie 41 mln pasażerów – ponad dwa razy więcej niż w 2021 r., oraz o 16 proc. mniej niż w 2019 r. "Ruch lotniczy w Polsce systematycznie się odbudowywał i to mimo konsekwencji konfliktu za naszą wschodnią granicą, tj. rosnącej inflacji, wysokich cen paliwa czy braku możliwości wykonywania przelotów nad terytorium Ukrainy i Rosji" - stwierdziła.

Eksperci BIG InfoMonitor ocenili, że "wakacyjne wyjazdy Polaków pozwolą im nie tylko na zachowanie płynności finansowej, ale i na mnożenie zysków". Kochalska powołała się na badania przeprowadzone przez CBOS, z których wynika, że w tym roku turystyka? zagraniczna? zainteresowana jest prawie połowa respondentów (42 proc.) - o 10 punktów proc. więcej niż w roku ubiegłym i tyle samo, co w 2019 r. "Już co dziesiąty planujący co najmniej dwudniowy wyjazd, zamierza wypoczywać wyłącznie poza granicami kraju" - wskazała. (PAP)

