Trwa nabór wniosków do programu „Startup Booster Poland”

Konopna dżungla braci Lachowskich Zaczynali w garażu, podobnie jak legendarne amerykańskie firmy. Dziś ich lampy doświetlają uprawy szklarniowe w Polsce i za granicą. Rodzinne przedsiębiorstwo Plantalux z Lubelszczyzny to innowacyjna firma oparta na pomyśle wykorzystania oświetlenia LED-owego w szklarniach. O tym, jaki jest klucz do sukcesu firmy rodzinnej, a także na czym poleca innowacyjne podejście do rolnictwa i jakie są perspektywy rozwoju rynku konopnego w Polsce, rozmawiamy z Rafałem Lachowskim, współzałożycielem Plantalux.