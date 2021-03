Trwa galopada cen paliw. Jest drożej niż przed pandemią

fot. ingimage / ingimage

Za nami kolejny tydzień drastycznych wzrostów cen na stacjach paliw. Po ostatnich podwyżkach benzyna jest najdroższa od czerwca 2019 roku. Natomiast olej napędowy po raz ostatni tankowaliśmy tak drogo w styczniu ubiegłego roku. Ceny autogazu osiągnęły najwyższy poziom od 2014 roku.

Drugi tydzień z rzędu wzrost średnich detalicznych cen paliw przekroczył 10 groszy na litrze. Podobnie jak dwa tygodnie temu oraz trzy, cztery, pięć i sześć tygodni temu również i w ten piątek nie mamy dobrych informacji dla tankujących. Przeciętna cena detaliczna benzyny bezołowiowej 95 wzrosła o 12 groszy na litrze, sięgając 5,20 zł/l – wynika z danych BM Reflex. To najwyższy poziom od czerwca 2019 roku.

Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex.

Również olej napędowy podrożał przeciętnie o 12 gr/l, osiągając średnią cenę 5,20 zł/l. Po raz ostatni tak drogiego „diesla” w skali kraju widzieliśmy w styczniu 2020 roku. Benzyna jest już o 68 gr/l droższa niż rok temu. ON przez ostatnie 12 miesięcy podrożał średnio o 60 gr/l.

Bardzo mocno wzrosły też ceny autogazu. Litr LPG w tym tygodniu kosztował średnio 2,60 zł, a więc aż o 7 gr więcej niż tydzień wcześniej. Tak drogiego autogazu nie widzieliśmy od października 2014 roku.

Te drakońskie podwyżki to przede wszystkim efekt sytuacji na rynku ropy naftowej. 8 marca notowania ropy Brent po raz pierwszy od stycznia ubiegłego roku przekroczyły poziom 70 USD za baryłkę. Na szczęście w czwartek „czarne złoto” zostało mocno przeceniono, co daje pewne nadzieje na zatrzymanie galopady cen na polskich stacjach paliw. Do kilkugroszowych obniżek w ostatnich dniach doszło już na rynku hurtowym.

Niezmiennie wpływ na ceny paliw mają także podatki, mające niemały udział w kwotach wyświetlanych na dystrybutorach. W przypadku benzyny 95 koszt zakupu paliwa w rafinerii (46 proc.) wraz z marżą detaliczną (3 proc.) to mniej niż połowa ceny. Resztę stanowią akcyza (30 proc.), VAT (19 proc.) oraz opłata paliwowa (3 proc.). W przypadku diesla proporcje są nieco inne: koszt zakupu w rafinerii to 49 proc., marża detaliczna 4 proc., akcyza 22 proc., VAT 19 proc., a opłata paliwowa 4 proc.

Uśrednione dane dla całej Polski po rozbiciu na poszczególne województwa pokazują silne dysproporcje.

Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce 18.03.2021 Pb95 Pb98 ON LPG Średnia krajowa 5,20 5,50 5,20 2,60 Dolnośląskie 5,26 5,54 5,25 2,61 Kujawsko - Pomorskie 5,27 5,60 5,27 2,64 Lubelskie 5,23 5,44 5,23 2,55 Lubuskie 5,14 5,48 5,10 2,57 Mazowieckie 5,25 5,52 5,27 2,65 Małopolskie 5,15 5,46 5,17 2,60 Opolskie 5,27 5,73 5,30 2,64 Podkarpackie 5,19 5,57 5,21 2,62 Podlaskie 5,22 5,55 5,26 2,70 Pomorskie 5,12 5,45 5,11 2,57 Śląskie 5,16 5,34 5,14 2,61 Świętokrzyskie 5,22 5,34 5,24 2,62 Warmińsko - Mazurskie 5,21 5,61 5,20 2,60 Wielkopolskie 5,17 5,42 5,18 2,54 Zachodniopomorskie 5,17 5,51 5,18 2,59 Łódzkie 5,10 5,33 5,05 2,53 Źródło: BM Reflex.

