Trwa czerwona seria WIG20. Kolejny fundusz gra na spadki CD Projektu

fot. Marek Wiśniewski / / FORUM

Trwa spadkowa seria indeksu największych spółek. Kończący się tydzień to dominacja podaży i fatalne nastroje na rynku akcyjnym. Głębokie zniżki dotknęły wszystkich segmentów rynku.

WIG20 spadł o 2,73 proc., WIG był niżej o 2,29 proc., osiągając 60 903,71 pkt. Spadki zanotowały również indeks średnich spółek. mWIG40 stracił 1,48 proc., a sWIG80 był niżej o 1,15 proc. Obroty były niskie i wyniosły 1,07 mld zł, z czego 873 mln dotyczyło dużych spółek.

W bilansie tygodnia WIG20 stracił 5,73 proc. WIG był niżej o 4,48 proc. mWIG40 zniżkował 2,33 proc. Również niżej był sWIG80, oddając 1,43 proc. Dla WIG20 to już 5. z rzędu spadkowa sesja i najgorszy tydzień od końca lutego.

Bankier.pl

Blady strach padł na inwestorów po czwartkowych słowach szefa Fedu o zdecydowanych ruchach w polityce monetarnej USA w najbliższych miesiącach. W Ukrainie mimo rozpoczynających się prawosławnych świąt Wielkanocnych nie ustają walki i pod znakiem zapytania jest dalszy rozwój sytuacji. W dodatku w weekend odbędzie się decydująca druga tura wyborów we Francji, które w przypadku przegranej Macrona mogłyby się okazać szokiem dla rynków. Dlatego wycofanie się z akcyjnych aktywów przed weekendem było widoczne w całej Europie.

Jak wskazują analitycy DM BOŚ, od kilku tygodni trwa wycofywanie kapitału z funduszy europejskich, w tym tych dotyczących emerging markets, do których zalicza się Polska. Do tego w piątek obserwowane było osłabienie złotego, zwłaszcza w drugiej części sesji, co było widoczne także w przyspieszeniu spadków na GPW.

Wiemy skąd słabość rynków:

👉inwestorzy wycofali globalnie z funduszy akcji 15 mld$ w ostatnim tygodniu, najwięcej od grudnia

👉aż 19,6 mld$ wyciekło z funduszy large caps w USA, najwięcej od 4 lat

👉10. tydzień ucieka kasa z funduszy europejskich, drugi z Emerging markets pic.twitter.com/JoOrp51B9E — blogi.bossa.pl (@BlogiBossaPL) April 22, 2022

Na GPW sektorowo wzrosły tylko dwa indeksy: energia (0,86 proc.) i chemia (0,76 proc.). Mocniej od reszty zniżkowało górnictwo (-6,69 proc.). Ponad 2,5 proc. oddały indeksy leków, banków, mediów i odzieży. Statystyka sesji była zdominowana przez podaż, która sprowadziła w dół 60 proc. kursów, a tylko 28 proc. zdołało wzrosnąć.

W WIG20 zniżkowały prawie wszystkie spółki (18), a wśród najmocniej tracących walorów były akcje KGHM-u (-6,77 proc.). Kurs w tym tygodniu podążał za cenami miedzi, które zniżkowały na giełdzie w Londynie.

W podobnej skali spadł kurs JSW (-6,78 proc.), w której kopalni doszło do kolejnego wybuchu metanu.

Bardzo słabo radziły sobie banki, którym nie pomagają ostatnio nawet coraz wyższe prognozy podwyżek stóp procentowych. Zbyt wysoki ich poziom może skutkować takim spowolnieniem gospodarki, który w bilansie wpłynie negatywnie na ostateczny zysk banku. Zniżkowały PKO BP (-3,27 proc.), Pekao (-3,16 proc.) i Santander (-3,12 proc.). tylko mBank utrzymał się nad kreską (1 proc.).

Ponad 3 proc. spadły jeszcze akcje CCC, Pepco, Allegro czy Orange. Analitycy Haitong Bank w raporcie z 21 kwietnia obniżyli rekomendację dla Orange Polska do "neutralnie" z "kupuj", a cenę docelową akcji spółki do 8 zł z 8,8 zł.

Słabo zachowały się akcje LPP, Orlenu czy PZU. Prezesi spółek odzieżowych po publikacji wyników w bieżącym tygodniu okazali się jednymi z najlepiej opłacanych menagerów w WIG20. Najwięcej zarobił jednak prezes Allegro, który w tym roku ma odejść ze stanowisku. Więcej o tym razem z konkretnymi kwotami i rankingiem w artkule „Pensje prezesów spółek z WIG20.

Wyhamowały spadki CD Projektu (-0,81 proc.). W rejestrze krótkiej sprzedaży KNF pokazał się kolejny fundusz grający na spadki. Tym razem Kintbury Capital ma "na krótko" 0,95 proc. akcji. W sumie wszystkie ujawnione fundusze mają 3,03 proc.

Obok mBanku nad kreską były jeszcze PGE (1,18 proc.). Lekko pod kreską był akcje Lotosu i PGNiG. Jak poinformowało PGNiG, według szacunkowych danych operacyjnych wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 11,54 mld m sześc. wobec 11,28 mld m sześc. przed rokiem.

W mWIG40 najmocniej, o 5,67 proc., zyskał kurs Mercatora i jest to pierwsza wyraźnie wzrostowa sesja od lokalnego szczytu z 1 kwietnia br. Mercator podał, że szacuje swój skonsolidowany zysk netto w pierwszym kwartale 2022 roku na 8,2 mln zł wobec 286,6 mln zł przed rokiem. Dodatkowo Mercator poinformował, że spółki zależne przeprowadzą skup akcji własnych za maksymalnie 100 mln zł. W piątek odbyła się konferencja z inwestorami, na której prezes odnosił się do bieżącej działalności.

W gronie liderów wzrostów w mWIG40 były także akcje XTB (3,82 proc.), dla których była to pierwsza wzrostowa sesja po pięciu dniach spadków. Wkrótce spółka może podać szacunkowe wyniki za I kwartał.

Wzrosły także obydwie notowane w mWIG40 spółki z branży energetycznej. Tauron poszedł w górę o 2,59 proc., a Enea zyskała 1,35 proc. Jak poinformował PAP, Societe Generale podniósł rekomendacje dla Tauronu i Enei do "kupuj" z "trzymaj".

Zniżkowały akcje Grupy Kęty (- 1,85 proc.). Spółka podała, iż zarząd rekomenduje wypłatę 52,4 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 505,67 mln zł.

Na szerokim rynku o 3,03 proc. spadły akcje Grupy Pracuj. Spółka podała, iż zysk netto grupy w 2021 r. wyniósł 254,7 mln zł wobec 105,8 mln zł przed rokiem. Przychody z umów z klientami przekroczyły 475,1 mln zł, co oznacza wzrost o 58,7 proc. w porównaniu z 2020 r.

MKu