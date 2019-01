Trump: współpraca m. USA a Turcją ma w sobie wielki potencjał rozwoju

Prezydent Trump ocenił, że "turecko-amerykańska współpraca gospodarcza kryje w sobie ogromny potencjał rozwojowy". Napisał o tym w poniedziałek na Twitterze. Jeszcze dzień wcześniej straszył, że USA "zdewastują Turcję ekonomicznie, jeśli zaatakuje Kurdów"

Trump odniósł się w swym tweecie do swej poniedziałkowej rozmowy telefonicznej z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, o której wcześniej poinformowało biuro prasowe Białego Domu.

Spoke w/ President Erdogan of Turkey to advise where we stand on all matters including our last two weeks of success in fighting the remnants of ISIS, and 20 mile safe zone. Also spoke about economic development between the U.S. & Turkey - great potential to substantially expand!