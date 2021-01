Trump wizytował mur na granicy z Meksykiem

Trump: Nie chcę przemocy. Wielkie firmy technologiczne popełniają błąd

Prezydent USA Donald Trump oświadczył we wtorek, że działania w kierunku impeachmentu wobec niego powodują złość, a on "nie chce przemocy". Amerykański przywódca powiedział to przed wylotem z Waszyngtonu do Alamo w Teksasie.