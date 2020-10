Trump: stymulantów nie będzie. Dow Jones w dół

Nie powiodła się próba kontynuacji niedawnych wzrostów. Prezydent Trump pokrzyżował szyki giełdowym bykom, niwecząc spekulacje na rychłe przegłosowanie kolejnego pakietu wydatków fiskalnych.

Prezydent Stanów Zjednoczonych potwierdził, że po wyjściu ze szpitala jest w dobrej formie i że koronawirus go nie pokonał. We wtorek ostro skrytykował Demokratów i jednoznacznie odrzucił możliwość przegłosowania lewicowej wersji „pakietu stymulującego”. Jeśli nie jest to kolejna zagrywka negocjacyjna Donalda Trumpa, to szanse na przegłosowanie „stymulantów” przed listopadowymi wyborami właśnie spadły w pobliże zera.

Nancy Pelosi is asking for $2.4 Trillion Dollars to bailout poorly run, high crime, Democrat States, money that is in no way related to COVID-19. We made a very generous offer of $1.6 Trillion Dollars and, as usual, she is not negotiating in good faith. I am rejecting their...