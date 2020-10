Trump podpisał ustawę oddalającą widmo "shutdownu"

fot. YURI GRIPAS / Reuters

Prezydent Donald Trump podpisał w środę prowizoryczną ustawę budżetową, która pozwoli na uniknięcie "zamknięcia" federalnej administracji do 11 grudnia. Ustawa była konieczna ze względu na rozpoczynający się w czwartek nowy rok fiskalny w USA.

Uchwalone przez Kongres w ubiegłym tygodniu prawo zakłada przedłużenie finansowania federalnych agencji, instytucji oraz programów socjalnych na dotychczasowym poziomie. Przyjęcie prowizorycznej ustawy było konieczne ze względu na brak działań kontrolowanego przez Republikanów Senatu w sprawie 12 corocznych ustaw gwarantujących finansowanie agencji.

W przeszłości polityczny impas co do budżetu wielokrotnie doprowadzał do "zamknięcia" (shutdown) administracji, co w praktyce oznaczało przerwanie pracy wielu rządowych instytucji. Podczas rządów Trumpa takie sytuacje zdarzały się dwukrotnie, a trwający 35 dni shutdown na przełomie 2018-2019, wywołany sporem wokół finansowania muru na granicy z Meksykiem, był najdłuższym takim okresem w historii.

Jak zauważa AP, kształt przyszłego budżetu zależeć będzie od wyniku listopadowych wyborów prezydenckich, a z uwagi na harmonogram konieczne może być przyjęcie kolejnego przedłużenia obecnych wydatków. (PAP)

osk/ kar/