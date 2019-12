Trump ostrzega przed zabijaniem cywilów w syryjskim Idlibie

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ostrzegł w czwartek na Twitterze Rosję, Syrię i Iran przed zabijaniem cywilów w syryjskiej prowincji Idlib. Podkreślił, że Turcja ciężko pracuje, aby powstrzymać tę "rzeź".

"Rosja, Syria i Iran zabijają albo są na drodze do zabicia tysięcy niewinych (w oryginale +inocent+ zamiast +innocent+ - PAP) cywilów w prowincji Idlib. Nie róbcie tego! Turcja ciężko pracuje, by powstrzymać tę rzeź" - napisał amerykański prezydent na Twitterze.

Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands of innocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage.