Trump opuszcza szpital. Na Wall Street wzrosty

Prezydent Stanów Zjednoczonych jeszcze w poniedziałek opuści szpital, gdzie przebywał z powodu zakażenia koronawirusem. Ta informacja poprawiła nastroje inwestorów z Wall Street. Podobnie jak spekulacje o możliwym przegłosowaniu drugiego pakietu fiskalnego.

Od kilku dni wiadomości ze sfery polityki mają coraz większy wpływ na nowojorskie giełdy. W piątek ceny akcji poszły mocno w dół po tym, jak świat obiegła informacja o wykryciu koronawirusa u prezydenta Donalda Trumpa. Ale amerykański przywódca zapowiedział, że już w poniedziałek opuści szpital i że czuje się dobrze. Ponadto o 7% podrożały akcje Regeneron Pharmaceuticals po tym, jak lekarz Trumpa powiedział, że prezydent był leczony specyfikiem wytwarzanym przez tą firmę.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!