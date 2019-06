Trump ogłosił dymisję głównego doradcy ekonomicznego

Prezydent Donald Trump ogłosił w niedzielę na Twitterze, że przewodniczący Rady Doradców Ekonomicznych Białego Domu Kevin Hassett "wkrótce" odejdze ze swojego stanowiska. Nie podał przyczyn tej dymisji.

"Kevin Hassett, który wykonał taką wspaniałą pracę dla mnie i dla administracji, wkrótce odejdzie. Jego bardzo utalentowany następca będzie ujawniony jak tylko powrócę do USA" - napisał Trump na Twitterze na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One w drodze do Europy.

W innym tweecie prezydent podziękował Hasettowi za jego pracę i nazwał go "prawdziwym przyjacielem". Nie podał jednak żadnych wskazówek kto mógłby zostać jego następcą ani przyczyn dymisji.

Kevin Hassett, who has done such a great job for me and the Administration, will be leaving shortly. His very talented replacement will be named as soon as I get back to the U.S. I want to thank Kevin for all he has done - he is a true friend!