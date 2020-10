Trump odrzuca pomysł wirtualnej debaty z Bidenem

Biden nie chce debaty 15 października, jeśli Trump będzie wciąż zakażony

Ubiegający się o Biały Dom Demokrata Joe Biden powiedział we wtorek, że jeśli zakażony koronawirusem Donald Trump nie wyleczy się do 15 października, to nie powinna się wtedy odbyć zaplanowana na ten dzień ich druga telewizyjna debata.