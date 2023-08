Trump nie przyznaje się do zarzutów o próbę zamiany rezultatów wyborów prezydenckich

Trump snuje plany na przyszłość. Gdy wygra, "zamknie" swoich przeciwników "Nie będzie miał wyjśćia" - tak były prezydent Donald Trump uzasadniał swoją zapowiedź, że będzie "zamykał" przeciwników politycznych, jeżeli wróci do władzy. W wywiadzie dla prawicowego nadawcy BlazeTV taka wypowiedź padła w odpowiedzi na pytanie, czy eks-prezydent nie żałuje, że nie wtrącił do więzienia swojej konkurentki z 2016 roku, byłej pierwszej damy Hillary Clinton - podaje w czwartek "The Guardian".