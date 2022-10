Trump będzie musiał zeznawać w terminie. Sąd odrzucił wniosek o jego przełożenie

Prezydent Peru podejrzany o korupcję. "Nowa odmiana zamachu stanu"

Prokurator generalna Peru, Patricia Benavides, wystąpiła we wtorek do Kongresu Republiki Peru, z formalnym oskarżeniem o korupcję prezydenta kraju Pedro Castillo, ogłaszając, że „stoi on na czele organizacji przestępczej”.