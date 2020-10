Trump: Zgodzę się na zwiększenie pakietu stymulacyjnego

fot. Jim Loscalzo / Reuters

Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek w wywiadzie dla stacji Fox Business, że zgodzi się na zwiększenie pakietu stymulacyjnego dla gospodarki powyżej 1,8 bln dolarów. Demokratyczna większość w Izbie Reprezentantów chce, by wynosił on 2,2 bln USD.

Według Trumpa jest szansa, że decyzja o pakiecie stymulacyjnym zostanie przegłosowana jeszcze przed zaplanowanymi na 3 listopada wyborami prezydenckimi.

Izba Reprezentantów, w której większość mają Demokraci, przegłosowała 2 października ustawę o kolejnym pakiecie stymulacyjnym dla amerykańskiej gospodarki, wartym 2,2 bln dolarów. Regulacja ma jednak małe szanse na wejście w życie, bowiem przeciwni jej są Republikanie, mający większość w Senacie.

Przedstawiciele prezydenta i Kongresu prowadzili rozmowy na temat nowego programu pomocy dla gospodarki pogrążonej w kryzysie z powodu pandemii koronawirusa, ale utknęły one w martwym punkcie. W piątek administracja Trumpa zaproponowała, by na środki pomocowe wydać 1,8 bln dolarów, co było podwyższeniem poprzedniej propozycji, opiewającej na 1,6 bln.

W tym roku zatwierdzono już pomoc dla amerykańskiej gospodarki w wysokości ponad 3 bln dolarów. Pierwszy z pakietów stymulacyjnych, o rekordowej wartości 2 bln dolarów, został podpisany przez prezydenta USA Donalda Trumpa pod koniec marca.(PAP)

