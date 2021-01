Trump: Nie chcę przemocy. Wielkie firmy technologiczne popełniają błąd

fot. Alex Gakos / Shutterstock

Prezydent USA Donald Trump oświadczył we wtorek, że działania w kierunku impeachmentu wobec niego powodują złość, a on "nie chce przemocy". Amerykański przywódca powiedział to przed wylotem z Waszyngtonu do Alamo w Teksasie.

Prezydent USA Donald Trump, pytany we wtorek, czy uważa, że ponosi odpowiedzialność za zeszłotygodniowy szturm na Kapitol, odparł, że jego ówczesne słowa były "całkowicie właściwe".

Odnosząc się do zablokowania go na Twitterze i Facebooku, oznajmił, że wielkie firmy technologiczne popełniają błąd, a ich działania powodują złość.

Opuszczając Biały Dom w drogę do Teksasu, prezydent nie odpowiedział na pytania dziennikarzy, czy zamierza ustąpić z urzędu. (PAP)

mobr/ mal/