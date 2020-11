Trump: Jeśli zliczyć legalnie oddane głosy, to wygrywam

Trump nadrabia straty w Arizonie. Do przeliczenia zostało ok. 10 proc. głosów

Podczas końcówki liczenia głosów w Arizonie prezydent USA Donald Trump zmniejsza stratę do kandydata Demokratów na prezydenta Joe Bidena. Polityków dzieli 46 tys. głosów, do przeliczenia pozostało ok. 300 tys.