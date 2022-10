Trump: Administracja Bidena prawie zmusiła Putina do inwazji na Ukrainę

fot. BRIAN SNYDER / / Reuters

Były prezydent USA Donald Trump powiedział w wywiadzie dla sieci telewizyjnej Real America's Voice, że administracja prezydenta Joe Bidena "prawie zmusiła" Putina do inwazji na Ukrainę swoją "głupią retoryką" - relacjonuje w poniedziałek portal Business Insider.

"Oni go po prostu wyśmiewali, jeśli się temu przyjrzeć, nasz kraj i nasi tak zwani przywódcy wyśmiewali Putina. (...) Mówiłem sobie, że prawie zmuszają go do wejścia (na Ukrainę) tym, co mówią. Ta retoryka była aż tak głupia" - zauważył Trump.

Ocenił, że sposób, w jaki Kreml uzasadnia atak na Ukrainę jest "sprytny" i "genialny".

Oznajmił też, że nie doszłoby do wojny na Ukrainie, gdyby on był prezydentem. "Ukraina i Rosja nie walczyłyby ze sobą. To nie znaczy, że kochałyby się, ale nie ma takiej możliwości, żeby walczyły i nie ma takiej możliwości, żeby Putin wszedł (na Ukrainę)" - powiedział.

Business Insider przypomina, że na kilka dni przed rosyjską inwazją Trump również oświadczył w wywiadzie, że mogłoby nie dojść do wojny, gdyby był nadal prezydentem ze względu na jego dobre relacje z Putinem. "Bardzo dobrze znałem Putina. Świetnie się z nim dogadywałem. Lubił mnie. Ja lubiłem jego (...). To twardy gość, ma wiele uroku i dumy oraz kocha swój kraj" - powiedział wówczas.

fit/ mal/