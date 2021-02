Trudniej sprzedać mieszkanie, więc sprzedający hojniej schodzą z cen

fot. Robert Neumann /

Sprzedający mieszkania w IV kw. 2020 r. byli mniej skorzy do negocjacji przed podpisaniem umowy. Coraz dłuższy czas potrzebny do sfinalizowania transakcji sprzyjał jednak obniżaniu kwot wpisywanych w ogłoszeniach w trakcie ich trwania – wynika z raportu Barometr przygotowanego przez Metrohouse i Gold Finance za IV kw. 2020 r.

Średni czas potrzebny w IV kw. 2020 r. do sprzedaży mieszkania w pięciu największych polskich miastach wyniósł z wyjątkiem Warszawy (Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań i Gdańsk) wyniósł 109 dni. Było to o 10 dni dłużej niż w III kw. 2020 r. i o 19 dni dłużej względem IV kw. 2019 r., na co wpływ miała większa podaż mieszkań dostępnych na rynku – zwłaszcza wtórnym.

Większe obniżki w ogłoszeniach niż przy negocjowaniu

Dłuższy czas potrzebny do sfinalizowania transakcji sprawił, że sprzedający częściej rewidowali swoje pierwotne oczekiwania. Najmocniej ta tendencja była widoczna w Łodzi, gdzie średnia różnica między pierwszą a ostateczną ceną widniejącą w ogłoszeniu wyniosła 6 proc. i była o 2,7 p.p. wyższa niż w III kw. 2020 r. Powyżej 3 proc. wspomniana różnica wyniosła w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie.

Średnie możliwości negocjacyjne, metraże i ceny mieszkań w IV kw. 2020 r. Miasto Średnia cena mieszkania [w zł] Średni metraż [w mkw.] Średnie możliwości negocjacyjne [w proc.] Średnia różnica pomiędzy pierwszą a ostateczną ceną ofertową [w proc.] Warszawa 548 000 51 1,4 3,6 Kraków 516 000 61 1,8 2,5 Łódź 291 000 56 3,5 6,0 Wrocław 409 000 52 1,9 3,2 Poznań 398 000 56 2,0 3,3 Gdańsk 464 000 55 2,0 2,8 Źródło: Raport „Barometr” Metrohouse i Gold Finance

W Łodzi w relacji do III kw. 2020 r. wzrosły także średnie możliwości negocjacyjne. W IV kw. 2020 r. kupujący mogli utargować średnio 3,5 proc. (+0,2 p.p. k/k). W pozostałych spośród sześciu największych polskich miast średnie możliwości negocjacyjne w IV kw. 2020 r. nie przekroczyły 2 proc.

Wzrosła powierzchnia kupowanych mieszkań

Jak wynika z danych Metrohouse, 34 proc. sprzedających mieszkania na rynku wtórnym zdecydowało się na taki krok w związku z chęcią przeprowadzenia się do większej nieruchomości, na co wpływ może mieć m.in. pandemia koronawirusa. Jednak nie w każdym z analizowanych miast, średnia wielkość mieszkania będącego przedmiotem transakcji uległa zwiększeniu względem III kw. 2020 r. Taka sytuacja nie miała miejsca w Warszawie i Wrocławiu. Najbardziej znaczący wzrost średniej powierzchni sprzedawanego mieszkania miał miejsce w Krakowie. Jeszcze w III kw. 2020 r. były to 44 mkw., podczas gdy w IV kw. 2020 r. już 61 mkw. – średnio o ponad jedną trzecią więcej. O blisko 10 mkw. wzrosła także średnia wielkość nabywanego mieszkania w Poznaniu.

W każdym z sześciu największych polskich miast, mieszkania sprzedawane w IV kw. 2020 r. miały średnio ponad 50 mkw. powierzchni.

Zainteresowanie większymi mieszkaniami niż trzy miesiące wcześniej sprawiło, że średnia kwota będąca wynikiem negocjacji w Krakowie przekroczyła 500 tys. zł. Średnio wciąż powyżej tego progu płacono za mieszkania również w Warszawie. Na niemal takim samym poziomie jak w III kw. 2020 r. utrzymała się średnia kwota wydawana podczas kupna mieszkania w Warszawie i Łodzi.

W dalszym ciągu kupujący mieszkania w stolicy najczęściej decydują się na cztery dzielnice: Mokotów, Białołękę, Wolę oraz Pragę Południe. Umowy podpisywane na zakup mieszkań w tych lokalizacjach stanowiły połowę wszystkich transakcji dokonanych w IV kw. 2020 r. na stołecznym rynku nieruchomości.