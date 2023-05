Trudne relacje Serbii i Kosowa. Brak porozumienia i porozumienie

Przywódcy Kosowa i Serbii nie doszli we wtorek w Brukseli do porozumienia w sprawie redukcji napięć na terenach zamieszkałych przez Serbów w północnym Kosowie - powiedział późnym wieczorem po wielogodzinnych negocjacjach szef polityki zagranicznej UE Josep Borrell. Główny dyplomata unijny ostrzegł przed eskalacją konfliktu, która może podważyć wspierane przez UE porozumienie w sprawie normalizacji więzi między zwaśnionymi krajami.

fot. Pawel Frenczak / / FORUM

Borrell przekazał, że na spotkaniu z premierem Kosowa Albinem Kurtim i prezydentem Serbii Aleksandarem Vucićiem wyraził "poważne zaniepokojenie sytuacją na północy Kosowa" po wyborach "o bardzo niskiej frekwencji" - podał Reuters.

W przedostatnią niedzielę kwietnia odbyły się wybory uzupełniające w położonych na północy Kosowa czterech gminach serbskich. Frekwencja wyniosła 3,5 proc. Wybory zostały zbojkotowane przez dominująca serbską politykę w Kosowie Serbską Listę oraz Partię Kosowskich Serbów.

Nadzwyczajne wybory lokalne stały się konieczne, ponieważ w listopadzie ubiegłego roku w proteście przeciwko polityce rządu kosowskiego wszyscy urzędnicy i pracownicy służby cywilnej narodowości serbskiej podali się do dymisji.

Jak przekazał Reuters we wtorek Vucić i Kurti nie zdołali uzgodnić ram dla zapewnienia większej autonomii gminom z większością serbską, co jest warunkiem stawianym przez Serbów, aby móc włączyć się do pracy w kosowskich instytucjach.

Kurti powiedział dziennikarzom, że projekt propozycji w sprawie większej autonomii dla gmin z większością serbską, który został przedstawiony na spotkaniu, nie jest zgodny z konstytucją Kosowa i nie może zostać zaakceptowany.

Z kolei serbski prezydent oświadczył, "jestem bardzo zaniepokojony" i dodał, że "jest jasne, że Prisztina nie chce wypełnić swoich zobowiązań".

W marcu Prisztina i Belgrad ustnie zgodziły się na wdrożenie popieranego przez Zachód planu, mającego na celu poprawę stosunków, ale od tego czasu odnotowano niewielki postęp.

Belgrad utracił kontrolę nad Kosowem po kampanii zbrojnej NATO w 1999 roku i odmawia uznania ogłoszonej w 2008 r. niepodległości swojej byłej prowincji.

Kosowo i Serbia będą wspólnie poszukiwać miejsc masowych pochówków z czasów wojny z lat 1998-99 Kosowo i Serbia zobowiązały się we wtorek do współpracy w celu zlokalizowania miejsc pochówków z czasów wojny w Kosowie. Celem porozumienia ma być odnalezienie szczątków osób, które wciąż są uznane za zaginione w trakcie konfliktu z lat 1998-99. Po 24 latach od zakończenia wojny nieznany pozostaje los 1621 osób, które wówczas zaginęły. Większość z nich to Albańczycy, a kwestia odnalezienia ich ciał pozostaje przeszkodą w odmrożeniu stosunków między Serbią a Kosowem. "Ponad dwadzieścia lat później ich rodziny nadal żyją w żałobie, nieświadome miejsca pobytu swoich bliskich" – napisał w komunikacie szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, który pośredniczył w zawarciu umowy. "Rodziny mają prawo znać los swoich bliskich, podobnie jak całe społeczeństwo" - dodał. Porozumienie zawarli premier Kosowa Albin Kurti i prezydent Serbii Aleksandar Vucić. Obaj przywódcy są w Brukseli na spotkaniu, które jest częścią wysiłków mediacyjnych UE, aby pomóc obu krajom w normalizacji stosunków. Strony zgodziły się udostępniać dokumenty, w tym te opatrzone klauzulą tajności, oraz wykorzystywać dane satelitarne i inne technologie do wykrywania miejsc, które mogą być masowymi grobami. W marcu Prisztina i Belgrad ustnie zgodziły się wdrożyć wspierany przez Zachód plan, mający na celu poprawę stosunków, ale od tamtej pory nie widać postępów w tej kwestii. Nierozstrzygniętą jeszcze kwestią pozostaje przyznanie autonomii mniejszości serbskiej w Kosowie, która stanowi około 5 proc. populacji tego kraju. (PAP) zm/ mms/

mma/