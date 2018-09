Trudne negocjacje ws. brexitu. Funt słabnie

Kolejne doniesienia o postępach negocjacji ws. brexitu bujają kursem funta. Po czarnej polewce, którą zaserwowali premier May unijni liderzy, i informacjach o rosnącym sprzeciwie wobec jej propozycji na Wyspach, brytyjska waluta osłabiła się.

W piątek tuż przed 11 za funta płacono 4,81 zł, o blisko 1 proc. mniej niż wczoraj o 16. Z Salzburga napłynęły wówczas wieści, że scenariusz wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zarysowany przez premier Theresę May nie podoba się nie tylko eurosceptycznej frakcji torysów, ale i przywódcom innych krajów wspólnoty oraz najważniejszym unijnym urzędnikom. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk i szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker nie wykluczyli scenariusza, w którym Wielka Brytania opuści Unię bez porozumienia z Brukselą.

Premier May i jej plan z Chequers znalazły się między młotem a kowadłem. Po "upokorzeniu" w Salzbugu, jak opisują szczyt media, widać, że Bruksela negocjuje twardo i nie jest gotowa do znaczących ustępstw. Podobne stanowisko, lecz z przeciwnej strony barykady, prezentuje wewnętrzna opozycja wobec May w Partii Konserwatywnej, popierana przez część brytyjskiego społeczeństwa. Dziś "Financial Times" informuje, że plan z Chequers ma zostać zmodyfikowany. Nie bardzo wiadomo jednak, jak premier May miałaby zadowolić obie strony sporu.

Kolejny szczyt Unii Europejskiej ma się odbyć w październiku. Wielka Brytania ma opuścić UE 29 marca 2019 r.

