Trudna sytuacja Ukraińców na polskim rynku pracy. Oczekują wsparcia od rządu

Cudzoziemcy są istotnymi uczestnikami polskiego rynku pracy. Z powodu pandemii ponad 20 proc. z nich straciło zatrudnienie i borykało się z problemami dotyczącymi m.in. przedłużenia pobytu w Polsce.

Pandemia COVID-19 wpłynęła na każdy aspekt życia, m.in. na rynek pracy, edukację czy możliwości zdalnego załatwiania spraw urzędowych. Istotnym elementem polskiej gospodarki są cudzoziemcy, którzy w latach 2014-18 wypracowali 11 proc. polskiego PKB. W Polsce pod koniec ubiegłego roku zatrudnionych i płacących składki ZUS było ponad 651 tysięcy migrantów. Praca cudzoziemców zmieniła się w trakcie ostatniego pół roku - blisko 175 tys. Ukraińców wyjechało z Polski do swojej ojczyzny z powodu pandemii. Z kolei ponad 20 proc. osób musiało zmienić pracę. W szczególności problemy dotknęły migrantów pracujących w branży usługowej oraz gastronomicznej, gdzie część osób straciła pracę w czasie przymusowej kwarantanny.

Cudzoziemcy oczekują wsparcia

– Żadna z odsłon tzw. tarczy antykryzysowej nie wprowadziła istotnych udogodnień dla osób, które straciły pracę z powodu COVID-19. Utrata pracy przez cudzoziemca, która stanowi często podstawę do legalnego pobytu w Polsce, prowadzi bezpośrednio do utraty zezwolenia na pobyt. Cudzoziemcy pracujący w sektorze usług, zatrudnieni najczęściej na umowy cywilnoprawne, ucierpieli najbardziej – mówi o największych problemach migrantów Anna Trylińska, prawniczka Fundacji Ukraina.

Cudzoziemcy masowo zgłaszali się po pomoc do Fundacji Ukraina, chcieli wiedzieć m.in., jak obecnie kształtuje się sytuacja prawa oraz co to dla nich oznacza. Pracownicy z zagranicy najczęściej pytali m.in. o urlopy, świadczenia postojowe oraz o to, jak utrata pracy wpłynie na przedłużenie ich pobytu w Polsce.

Jak wynika z badania „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii” przeprowadzonego przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz EWL, firmę zajmująca się m.in. legalizacją zatrudnienia obcokrajowców, 58,9 proc. cudzoziemców oczekuje wsparcia od polskiego rządu w formie możliwości przedłużenia ważności dokumentów zezwalających na dalszy pobyt i pracę w Polsce.

Pierwsze były zwolnienia

– Przykre konsekwencje dotknęły w pierwszej kolejności partnerów biznesowych (firm outsourcingowych) współpracujących z zakładami produkcyjnymi. Wielu migrantów zatrudnianych jest za ich pośrednictwem, zwolnienia nie ominęły również obywateli polskich. Inne zjawisko, którego masowo doświadczali polscy pracodawcy, zwłaszcza w marcu i kwietniu, to zwalnianie się pracowników zagranicznych – mówi Michał Szeląg, dyrektor nadzoru operacyjnego w Sanpro Synergy, firmie zajmującej się outsourcingiem procesów.

Katarzyna Żuk, manager wsparcia usług rekrutacji w firmie HR for Business zajmującej się m.in. wspieraniem rekrutacji pracowników liniowych dla GI, w rozmowie z Bankier.pl tłumaczy, iż był taki okres podczas pandemii COVID-19, że w ciągu jednego dnia z pracy rezygnowało 10-20 osób. Wracali do ojczyzny ze względu na niepewność sytuacji i narastające trudności z przekraczaniem granic.

– Byliśmy zaskoczeni, że w dobie koronawirusa w Wielkopolsce, gdzie wcześniej bezskutecznie staraliśmy się zrekrutować pracowników, udało się zatrudnić ponad 100 obywateli Polski w bardzo krótkim czasie – mówi Michał Szeląg i dodaje – z powodu obaw przed drugą falą zachorowań skala prowadzonych procesów rekrutacyjnych jest obecnie mniejsza. W związku z tym, że sporo osób straciło pracę, wzrosła podaż na rynku pracy.

1,2 tys. próśb o pomoc

84 proc. cudzoziemców woli pozostać w Polsce w czasie pandemii koronawirusa, wynika z badania „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”. Wzrost zachorowań na CODIV-19 i związana z tym przymusowa narodowa kwarantanna spowodowała zmiany na rynku pracy. Część firm m.in. z branży gastronomicznej oraz hotelarskiej zostało bez przychodów. W Polsce wobec 60,6 proc. zatrudnionych cudzoziemców zmniejszono etat, natomiast 20 proc. osób musiało zmienić branżę albo miejsce zatrudnienia. W okresie od marca do czerwca w sprawach dotyczących legalizacji pobytu lub pracy Fundacja Ukraina udzieliła wsparcia informacyjnego ponad 1200 osobom.

Firmy zatrudniające migrantów mówią, że w części rynku pracy jest zapotrzebowanie na pracowników cudzoziemskich m.in. w rolnictwie, produkcji oraz logistyce. Z drugiej strony eksperci podkreślają, że niektóre gałęzie gospodarki redukują zatrudnienie, ponieważ wdrażane rozwiązania zostają zautomatyzowane.

– Mamy zakłady, z którymi współpracujemy, gdzie zatrudnieni byli głównie pracownicy z Ukrainy, a w związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19 (okresem kwarantanny i sytuacją na granicy) mamy niedobór pracowników. Taka sytuacja występuje też w rolnictwie, gdzie mimo iż stawki wynagrodzeń poszły w górę, brakuje chętnych do pracy – wyjaśnia Michał Szeląga.

Rolnicy w Polsce alarmowali w marcu, że zabraknie pracowników sezonowych. Po licznych zapytaniach od pracodawców i apelach obywateli Ukrainy Ambasada Polski na Ukrainie od początku maja zaczęła wydawać wybrane rodzaje wiz, między innymi na pracę sezonową, czytamy w komunikacie prasowym Fundacji Ukraina.

– Nie rozwiązało to jednak problemu niedoboru pracowników. W związku z tym przy kolejnej nowelizacji tzw. tarczy antykryzysowej odstąpiono od obowiązku posiadania zezwolenia na pracę sezonową pod pewnymi warunkami, tj. osoby, które posiadały ważne po 13 marca zezwolenie na pracę lub zarejestrowane po 13 marca oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostały dopuszczone do wykonywania prac sezonowych – mówi Anna Trylińska, prawniczka Fundacji Ukraina.

Podobnie sytuacja z zatrudnianiem migrantów na stanowiska dotyczące utrzymania porządku lub opieki nad pacjentami nie uległa zmianie. Jeżeli polski pracodawca nie jest w stanie obsadzić wakatów obywatelami polskimi, to decyduje się na cudzoziemców.

Do zjawiska wzrostu konkurencji dochodzi zwłaszcza na stanowiskach średniego i wyższego szczebla i w branżach specjalistycznych, takich jak IT. Tutaj najważniejszą rolę odgrywają kompetencje i wiedza, a nie pochodzenie.