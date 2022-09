Triumf Igi Świątek w US Open Świątek wart 2,6 mln dolarów

Liderka światowego rankingu Iga Świątek pokonała rozstawioną z numerem piątym tunezyjską tenisistkę Ons Jabeur 6:2, 7:6 (7-5) w finale wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. To jej trzeci w karierze triumf w imprezie ten rangi.

Świątek w 2020 i 2022 roku wygrała French Open w Paryżu. Od czerwcowej wygranej w stolicy Francji prezentowała się jednak słabiej, m.in. odpadając już w 3. rundzie Wimbledonu.

"To był czas pełen wyzwań. Po wygraniu Szlema trudno wraca się do formy. Musiałam na nowo skupić się na celach. Poza tym to Nowy Jork - szalone miejsce pełne znanych ludzi, mnóstwo pokus. Jestem z siebie dumna, że mentalnie sobie z tym poradziłam" - powiedziała w krótkiej rozmowie na korcie.

To było piąte spotkanie tych tenisistek i trzecia wygrana Świątek. Polka górą była także w 2019 roku w Waszyngtonie i w obecnym sezonie w finale w Rzymie. Tunezyjka wygrywała w 2021 roku w Wimbledonie i w Cincinnati.

"Toczymy z Ons całkiem niezłą rywalizację. Czeka nas jeszcze wiele meczów i jestem pewna, że część z nich wygrasz" - dodała zwracając się do rywalki.

W drodze do finału Polka wygrała z: Włoszką Jasmine Paolini 6:3, 6:0, Amerykankami Sloane Stephens 6:3, 6:2 i Lauren Davis 6:3, 6:4, Niemką Jule Niemeier 2:6, 6:4, 6:0, Amerykanką Jessicą Pegulą 6:3, 7:6 (7-4) oraz Białorusinką Aryną Sabalenką 3:6, 6:1, 6:4.

W poniedziałkowym notowaniu Świątek umocni się na prowadzeniu w klasyfikacji tenisistek, a Jabeur awansuje na drugą pozycję.

Polscy tenisiści zarobili prawie 15 milionów złotych

Z rekordowej puli nagród 60,1 mln dolarów w US Open polskim tenisistom przypadło 3 129 100, czyli ok. 14,7 mln złotych. Zdecydowana większość tej kwoty - 2,6 mln dol. (12,2 mln zł) - trafiła do Igi Świątek, która triumfowała w rywalizacji singlistek.

Łącznie z kwalifikacjami na nowojorskich kortach w singlu, deblu i mikście zaprezentowało się jedenaścioro biało-czerwonych, niektórzy w więcej niż jednej konkurencji

Drugi w zestawieniu jest Hubert Hurkacz - 121 tys. dol. po odpadnięciu w drugiej rundzie gry pojedynczej.

Najmniej zarobiła natomiast Katarzyna Piter. Po porażce w pierwszej rundzie debla otrzymała 10 650 dolarów.

60,1 mln dolarów to najwyższa pula nagród spośród wszystkich czterech turniejów wielkoszlemowych w tym sezonie. Budżet premiowy w Australian Open wyniósł ok. 52 mln USD, a we French Open i Wimbledonie ok. 49 mln.