Trigon: Mercator zastąpi Aliora w WIG20. Duże zmiany w mWIG40 i sWIG80

Spółka Mercator Medical ma zastąpić Alior Bank w indeksie WIG20, uważa analityk Trigon DM. Podczas marcowej rewizji indeksów dużo zmian ma nastąpić również w mWIG40 i sWIG80.

Marcowa rewizja indeksów będzie pierwszą przeprowadzoną na nowych zasadach tworzenia rankingu indeksowego. O planowanych zmianach informowaliśmy w tekście pt. „GPW Benchmark wprowadzi w marcu zmiany w metodzie opracowywania indeksów giełdowych”.

GPW podniosła znaczenie kapitalizacji w wolnym obrocie (waga 60 proc.) kosztem wagi skumulowanych obrotów za ostatnie 12 miesięcy (40 proc.). Dodano również nowe kryterium płynnościowe MWO.

Giełda stworzy listę rankingową na najbliższą rewizję według struktury akcjonariatu na dzień 19 lutego, jednak dzień ustalania kapitalizacji w wolnym obrocie jest nieznany i będzie losowo wybrany przez giełdę spośród pięciu dni poprzedzających dzień rankingu (od 15 do 19 lutego).

Udział spółek w portfelu WIG20 na dzień 23.02.2021 / Bankier.pl

Zdaniem Macieja Marcinowskiego, analityka Trigon DM, w związku z tym należy spodziewać się sporych zmian w indeksach:

WIG20. Oczekujemy, że Mercator zastąpi Aliora bez względu na wylosowany dzień. Mercator wejdzie z wagą 0,6 proc., podczas gdy Alior ma obecnie 0,8 proc. udziału.

mWIG40. Oczekujemy, że Polenergia, Selvita, Stalprodukt i OncoArendi zastąpią BNP Paribas, CI Games, Cormay i Mabion także bez względu na wynik losowania. Oczywistą zmianą będzie również przejście Aliora do indeksu w miejsce Mercatora.

sWIG80. Oczekujemy, że Asseco BS, AC Autogaz, Eko Export, Games Operators, Getin Noble Bank, Inter RAO, MLP Group, Police i Śnieżka wypadną z indeksu, a ich miejsca zajmą Erbud, IMC, Instal Kraków, Mangata, Mo-Bruk, Photon Energy, Serinus, Sygnity oraz Quercus (60 proc. szans) lub Prairie Mining (40 proc. szans)” – czytamy w komunikacie Trigon DM.

Huuuge. Pomimo wysokiego miejsca w rankingu spółka nie wejdzie do indeksu mWIG40 zarówno w tej, jak i w następnej rewizji. Będzie miała szansę dopiero we wrześniu 2021 roku.

Nowy regulamin indeksowy wymaga od nowych spółek przynajmniej 4 miesięcy notowań, aby mogły zacząć spełniać nowe kryterium płynnościowe MWO. Dotyczy to wszystkich indeksów - WIG20, WIG30, mWIG40 i sWIG80. Wyjątkiem jest tylko awans do WIG20 w trybie nadzwyczajnej rewizji w przypadku bardzo dużego IPO.

GPW opublikuje zmiany na najbliższą rewizję warszawskich indeksów 4 marca 2021.

Marcowa rewizja indeksów będzie miała miejsce na zamknięciu sesji w dniu 19 marca 2021.

Transformacja WIG20 uratuje indeks?

Już w 2020 roku indeks WIG20 przeszedł rewolucję, o czym pisał Adam Torchała. Od lat WIG20 był zdominowany przez banki i Skarb Państwa, co często podawano za jedną z głównych przyczyn jego słabości. Ostatnio jednak zaczęło się to stopniowo zmieniać. I choć od tamtego tekstu nieco odbudowała się pozycja państwowych spółek, to ewentualna zamiana Aliora na Mercator byłaby kolejnym krokiem w kierunku odpolitycznienia i odbankowienia WIG20.

Ważne dziś dla WIG20 spółki takie jak Dino, CD Projekt i Allegro są szczególnie warte uwagi ze względu na to, że ich biznesy są stosunkowo odporne na koronawirusa. Z drugiej strony łączy ich także jeszcze jedna rzecz – rozgrzane wyceny. Zmianę warty w WIG20 należy rozpatrywać zatem nie tylko przez pryzmat szans, ale i nowych ryzyk.

