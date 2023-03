Nowa rekomendacja dla Inter Cars. Cena dużo wyżej od historycznego szczytu

Chociaż kurs akcji Inter Cars notowany jest od kilku miesięcy na historycznych szczytach to analitycy Trigon DM jeszcze podwyższyli cenę docelową oraz utrzymali rekomendację „kupuj”.

/ Intercars

W raporcie z 1 marca, analitycy Trigona podwyższyli cenę docelową akcji Inter Cars do 650 zł z 600 zł poprzednio oraz utrzymali rekomendację „kupuj”. Wycena daje potencjał wzrostu na poziomie 34 proc. Rekomendacja została wydana przy cenie akcji Inter Cars na poziomie 485 zł. W środę około godziny 11:35 kosztowały one 553 zł.

„Korzystne otoczenie rynkowe utrzyma się dla branży również w tym roku i to pomimo wciąż słabszego niż przed wybuchem pandemii importu używanych aut w CEE (w 2022 -23 proc. vs. 2019), który dodatkowo pobudza pobyt na części. Słabsze makro łagodnie dotychczas obchodzi się z dystrybutorami części, chociaż dynamiki sprzedaży w większym stopniu są pochodną wzrostu cen, które obecnie się już stabilizują niż wolumenów. Nie wyłącza to jednak efektu stopniowego przechodzenia młodszych roczników o bardziej technologicznie złożonych podzespołach w fazę napraw. Pewne odłożenie ich w czasie wykreuje dodatkowy efekt popytowy, który powinien być widoczny w 2024” – napisano w raporcie.

„Mając na uwadze powyższe podnosimy nasze średnioterminowe założenia prognostyczne, w tym EPS w 2023 i EPS w 2024 odpowiednio o 4 proc. i 5 proc. względem ostatniej rekomendacji i podnosimy TP o 8 proc. do 650 zł (upside 34 proc). Pomimo oczekiwanej w 2023 r. erozji rentowności EBITDA skorygowanej o 60pb. rdr w Inter Cars oczekujemy 10 proc. wzrost EPS skor. (P/E w 2023 r. 7,3x). Spółka utrzyma również dobre momentum wynikowe w 1 kwartale” - dodano.

Niedawno Inter Cars poinformował o uruchomieniu pierwszej filii w Norwegii, w Oslo. Zdaniem analityków, oznacza to przyśpieszenie ekspansji w Europie Północnej poprzez wejście w fazę tworzenia sieci filialnej.

"Naszym zdaniem 3x krotnie większa względem lidera w regionie - MEK - skala zakupowa Inter Cars powinna sprzyjać budowaniu udziałów rynkowych Inter Cars w tym regionie. Niemniej jednak w naszym scenariuszu bazowym nie zakładamy istotnej kontrybucji krajów nordyckich do biznesu Grupy. Czekamy na komunikację strategii rozwoju na najbliższe lata, która powinna nastąpić na przełomie 1 i 2 kwartału (upside risk do naszych prognoz)" - napisano w raporcie.

„Grupa po spowolnieniu inwestycji w latach 2020-21, przyśpieszy tempo dostosowywania infrastruktury logistycznej do dalszego wzrostu skali biznesu. W konsekwencji w kolejnych latach (również poza 2024) zakładamy, że capex utrzyma się istotnie powyżej poziomu odtworzeniowego (230-250 mln zł rocznie). Niemniej jednak nie powinien przekroczyć 15 proc. EBITDA, dlatego Inter Cars utrzyma naszym zdaniem lewar poniżej 2x EBITDA” - oceniają autorzy raportu.

Analitycy Trigon DM uważają, że Inter Cars jest na dobrej drodze do awansu do indeksu WIG30, a w perspektywie średnioterminowej również do WIG20.

Ich zdaniem, kluczowymi specyficznymi czynnikami ryzyka dla spółki są: niższa od zakładanej dynamika sprzedaży (głównie słabsze wolumeny), wyższy wskaźnik SG&A (mniejszy efekt dźwigni operacyjnej, rozliczenia z filiantami, koszty projektów rozwojowych) oraz dłuższy cykl konwersji gotówki, wyższy capex.

Depesza jest skrótem rekomendacji, której autorem jest Grzegorz Kujawski. W załączniku do depeszy znajduje się plik PDF z wymaganymi prawem informacjami Trigon DM.

Data pierwszego rozpowszechnienia raportu to 1 marca 2023 r. o godzinie 8:35. (PAP Biznes)

pam/ ana/