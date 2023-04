Oferta za akcje Ciechu jest atrakcyjna. Analityk wyliczył cenę

Chociaż fundusze emerytalne zapowiedziały, że nie sprzedadzą akcji Ciechu po oferowanej cenie to analitycy domy maklerskiego Trigon wcześniej ocenili, że podwyższona cena za akcję oferowana w wezwaniu ogłoszonym przez KI Chemistry jest atrakcyjna. Wzywający potwierdził w czwartek, że cena jest ostateczna.

W raporcie z 6 kwietnia Trigon DM ocenił, że podwyższona do 54,25 zł za akcję Ciechu cena oferowana w wezwaniu ogłoszonym przez KI Chemistry jest atrakcyjna. Analityk Michał Kozak, stosując metodę DCF, wycenia na dzień dzisiejszy akcje Ciechu na 49,6 zł, a ich cena docelowa za 12 miesięcy sięga 57,3 zł.

"Biorąc pod uwagę przewidywaną datę rozliczenia transakcji na 21 kwietnia, uważamy, że przy ocenie ceny z wezwania, bardziej odpowiednie jest jej porównanie z wyceną na dzień dzisiejszy aniżeli z wyceną docelową za 12 miesięcy, w otoczeniu wysokiej stopy wolnej od ryzyka i kosztu kapitału" - napisał Michał Kozak w raporcie Trigon DM z 6 kwietnia.

"Biorąc po uwagę wycenę na dzień dzisiejszy w kwocie 49,6 zł na akcję, zaproponowana cena w wezwaniu (54,25 zł) wydaje się atrakcyjna" - dodał.

Od drugiej połowy 2023 roku Michał Kozak widzi ryzyka rynkowe i w samym Ciechu, które mogą istotnie osłabić sentyment do spółki.

Wskazuje on, że przyrost mocy produkcyjnych w sodzie w 2023 i 2024 rok może wpłynąć na cenniki wcześniej od realnych dostaw wolumenów.

Jego zdaniem, momentum wynikowe od trzeciego kwartału 2023 roku przez wysoką bazę z drugiej połowy 2022 roku, może być spadkowe rdr.

Dodatkowo, potencjalne zwiększenie udziału KI Chemistry w akcjonariacie Ciechu, ale brak uzyskania progu 95 proc. umożliwiającego przymusowy wykup i delisting spółki, może przełożyć się na osłabienie sentymentu do Ciechu, przy niższym poziomie free-float.

Michał Kozak ocenia też, że względnie niższe mnożniki Ciechu na tle konkurencji mogą być złudne.

"Spółka rozważa akwizycje, m.in. w obszarze sodowym, gdzie peersy są handlowane powyżej mnożników Ciechu. Spółka nie podała szczegółów dotyczących nowych inwestycji ograniczających emisję, jednak należy oczekiwać, że capexy będą wyższe od odtworzeniowych, co skutecznie obniżyłoby wysoką wycenę porównawczą" - napisał w raporcie Trigon DM.

W czwartek KI Chemistry podtrzymał, że cena 54,25 zł za akcję w wezwaniu na Ciech jest ostateczna i nie zostanie podwyższona. Zapisy nie zostaną przedłużone i potrwają do 17 kwietnia.

KI Chemistry wskazał, że cena 54,25 zł za akcję zawiera premię w wysokości odpowiednio 43,1 proc. oraz 27,3 proc. wobec średniej ceny akcji Ciechu na GPW ważonej wolumenem obrotu odpowiednio z ostatnich sześciu oraz trzech miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania. Cena jest o 10,7 proc. wyższa od pierwotnej ceny zaproponowanej przez KI Chemistry w momencie ogłoszenia wezwania, czyli 49 zł za akcję.

Kilka dni temu fundusze emerytalne poinformowały, że nie odpowiedzą na wezwanie na akcje Ciechu po cenie 54,25 zł, gdyż są zdania, że zaproponowana cena nie odzwierciedla wartości godziwej akcji spółki. Pod oświadczeniem podpisały się wtedy Allianz Polska OFE, OFE PZU "Złota Jesień", Aegon OFE, Generali OFE, NNLife OFE oraz Nationale-Nederlanden OFE.

9 marca KI Chemistry, spółka z grupy Kulczyk Investments, do której należy ponad 51 proc. akcji Ciech, ogłosiła wezwanie do sprzedaży pozostałych 25.747.857 akcji Ciechu. KI Chemistry zamierza nabyć akcje Ciechu stanowiące 48,86 proc. kapitału zakładowego spółki i tym samym zwiększyć swój udział do 100 proc.

W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów na WZ Ciech, KI Chemistry zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji należących do pozostałych akcjonariuszy, a następnie wycofać akcje spółki z obrotu giełdowego. (PAP Biznes)

