Trigon DM obniżył cenę docelową akcji PKN Orlen

Analitycy Trigon DM, w raporcie z 24 kwietnia, podtrzymali rekomendację "kupuj" dla PKN Orlen, obniżając cenę docelową akcji do 78,2 zł z 90 zł wcześniej.

fot. Daniel Sztork / / Shutterstock

Raport wydano przy kursie 61,3 zł.

"Pod koniec ub. roku zakładaliśmy, że korekta na cenie gazu w Europie do poziomu ok. 40 euro/MWh będzie rozłożona w czasie i wystąpi w 2025 r. Okazało się, że skala spowolnienia gospodarczego, przy jednoczesnej korekcie na cenie węgla, cieplejszej zimie i skutecznym napełnieniu magazynów w Europie przełożyły się na spadek cen TTF w okolice 40 euro/MWh już w marcu tego roku. Oczekiwania dot. wzrostu importu LNG w Chinach (które przecież nie mają na celu zbyt dużego uzależnienia się od zakupów gazu m.in. z USA) okazały się zbyt optymistyczne, a kontynuacja wzrostu importu gazu do Europy przyspieszyła presję na cenę surowca. Uważamy, że cena 40 euro/MWh jest dobrym wyznacznikiem na kolejne lata (choć zmienność może występować w większym stopniu, niż przed wojną)" - napisano w raporcie.

Analitycy uważają, że w otoczeniu korekty cenowej, na PKN Orlen zostanie nałożony dodatkowy podatek jedynie w upstreamie w przyszłym roku (7 mld zł vs. 14 mld zł w tym roku), głównie ze względów politycznych w okresie wyborczym.

"Niższe ceny gazu TTF, przy zabezpieczeniu części marży na handlu LNG powinny skutkować rekordowymi wynikami w segm. Gazu w pierwszym półroczu 2023 r. W kolejnych kwartałach oczekujemy normalizacji wyników, przy większej korelacji TTF vs. Henry Hub" - dodano.

Trigon DM optymistycznie przyjął aktualizację strategii spółki i politykę dywidendową, jednak - zdaniem autorów raportu - wysoki koszt kapitału (przy względnie wysokiej obecnie stopie wolnej od ryzyka) i oddalona perspektywa zwrotu z projektów, odsunie w czasie dyskontowanie jej słusznych kierunków.

Analitycy zwracają uwagę, że obawy o dostępność diesla w Europie przerodziły się w nadpodaż.

"Rynki obawiając się braków diesla w Europie przed wejściem embarga na produkty rafineryjne z Rosji w lutym b.r., nie doceniły elastyczności sektora (przypominającej oczekiwania marżowe przed wejściem regulacji IMO). Ubytek dostaw diesla z Rosji do Europy na poziomie 0,5 mbpd został w dużej części skompensowany większymi dostawami z Chin, Bliskiego Wschodu i pozostałej części Azji, podczas gdy Rosja przekierowała część dostaw do Turcji i poza Europę. Cracki na dieslu spadły do najniższych poziomów od stycznia 2022 r., a modelowa marża spadła obecnie poniżej 10 USD/bbl" - napisano.

Zdaniem analityków, wejście nowych mocy w rafinacji w 2023 r. może zwiększyć presję na marżach w kolejnych miesiącach. Zakładają oni normalizację marży do 8 USD/bbl. pod koniec roku (tak jak w całym 2024 r.) i docelowy poziom 4,5 USD/bbl. od 2025 r., przy zerowym dyferencjale od 2024 r.

Trigon DM ocenia, że jest b. małe prawdopodobieństwo opodatkowania rafinacji za wyniki 2022 r., a korekta marż w 2023 r. powinna skutkować porzuceniem pomysłu o nałożeniu podatku za nadzwyczajne zyski w sektorze przerobu ropy w Polsce.

Depesza jest skrótem rekomendacji, której autorem jest Michał Kozak. W załączniku do depeszy znajduje się plik PDF z wymaganymi prawem informacjami Trigon DM.

Data pierwszego rozpowszechnienia raportu to 24 kwietnia 2023 r. o godzinie 8.15. (PAP Biznes)

doa/ asa/