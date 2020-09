Trigon DM: Po zwiększeniu IPO udział Allegro w WIG20 wyniesie ok. 6,3 proc.

fot. Omar Marques / FORUM

Po zwiększeniu liczby akcji Allegro sprzedawanych w ofercie publicznej zwiększą się udziały tej spółki w indeksach giełdowych po debiucie - ocenia Maciej Marcinowski, analityk Trigon DM. Szacuje on, że Allegro w WIG20 będzie miało wagę około 6,3 proc., a w indeksie WIG udział ten sięgnie około 4,4 proc.

"Podwyższenie liczby oferowanych akcji zwiększy udziały spółki w indeksach giełdowych po debiucie. Oczekujemy, że Allegro zastąpi mBank w indeksie WIG20 w wyniku nadzwyczajnej rewizji i będzie miało wagę ok. 6,3 proc. Udział w indeksie WIG wyniesie ok. 4,4 proc." - napisał Marcinowski w porannym raporcie Trigon DM.

Jego zdaniem, większy free-float oznaczać będzie również proporcjonalnie większy popyt inwestorów zagranicznych przy okazji wejścia spółki do indeksów MSCI i FTSE. Szacuje on, że popyt ze strony funduszy benchmarkujących się do indeksów MSCI może wynieść ok. 800 mln zł, a ze strony FTSE ok. 350 mln zł.

Allegro zwiększyło w piątek pulę akcji w ofercie publicznej o 30,8 mln sztuk, czyli o 14,3 proc., do 246,8 mln akcji (łącznie z akcjami z puli stabilizacyjnej).

Rozpoczęta w ostatni wtorek oferta publiczna Allegro obejmowała początkowo łącznie 216 mln akcji (w tym do 15 proc. akcji, które trafią do Morgan Stanley jako opcja stabilizująca kurs po debiucie spółki na giełdzie). Obecnie po podniesieniu oferty łączna liczba oferowanych akcji wynosi 246.857.43, razem z opcją stabilizacyjną.

W piątek po południu źródło rynkowe poinformowało PAP Biznes, że książka popytu na akcje Allegro jest pokryta 10-krotnie przy cenie maksymalnej 43 zł. Według rozmówcy PAP Biznes, cena emisyjna i sprzedaży akcji powinna w tej sytuacji wynieść 43 zł za sztukę. Ostateczna decyzja zapadnie po zakończeniu w poniedziałek book-buildingu i ma być ogłoszona we wtorek.

Allegro oczekuje debiutu na GPW około 12 października. (PAP Biznes)

