Transformacja energetyczna. Sasin proponuje pakt

Transformacja energetyczna to nie jest zadanie na jedną kadencję ani na dwie, to jest bardzo długi proces, który musi być prowadzony w sposób konsekwentny - mówił w niedzielę w Warszawie wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że konieczne będzie finansowanie transformacji kapitałem zagranicznym.

„Transformacja energetyczna to nie jest zadanie na jedną kadencję ani na dwie, to jest bardzo długi proces, który musi być prowadzony w sposób konsekwentny i dobrze byłoby, gdybyśmy mogli ten proces prowadzić w sposób konsekwentny, bo nam się otoczenie zmienia. To, co było sensowne kiedy Krzysztof Tchórzewski był ministrem, trzeba było modyfikować za krótki okres czasu, bo przyspieszały procesy, które dzieją się wokół nas” – powiedział w niedzielę w Warszawie wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. - „Mam na myśli politykę klimatyczną UE, ale także w ostatnim czasie wojnę na Ukrainie i związany z tym kryzys energetyczny. Będziemy reagować elastycznie, ale droga jest nakreślona i będziemy nią podążać” – dodał.

„Na ostatniej Radzie Ministrów przyjęliśmy projekt zmian w prawie, które przyspieszą realizację inwestycji jądrowych, a jednocześnie zachowają wszystko to, co służy bezpieczeństwu. To rozwiązania spowoduje, że przy budowie elektrowni jądrowych w ramach programu rządowego, ale także w ramach budowy małych reaktorów jądrowych, zaoszczędzimy ok. 20 miesięcy na tych zmianach ustawowych” – powiedział szef MAP. – „Mamy świadomość presji czasu i że każdy rok zwłoki będzie kosztował nas wielkie pieniądze” – dodał.

Stwierdził, że nakłady na transformację energetyczną, jakie nasz kraj będzie musiał ponieść, są tak duże, że konieczne jest skorzystanie z kapitału zagranicznego. Jednak zadeklarował jednocześnie, że państwo nie zamierza zmniejszać kontroli nad energetyką.

„Energetyka jest strategiczną gałęzią przemysłu, chcemy więc, aby kontrola nad nią była zachowana. Dlatego nie sprzedajemy spółek energetycznych, ale je odkupujemy. Niedawno udało się nam odkupić spółkę PKP Energetyka” – powiedział wicepremier. – „Nie pójdziemy drogą poprzedników, polegającą na obniżaniu udziałów państwa w sektorze energetycznym” – dodał.

Sasin proponuje "pakt energetyczny" Chcemy zaproponować Polakom pakt energetyczny, który będzie odpowiedzią zarówno na politykę Putina, ale także na dyktat Brukseli, który ma nas złamać i który ma spowodować, że społeczeństwo straci szansę na szybki rozwój” – powiedział minister aktywów państwowych na konwencji programowej PiS. „Ten pakt będzie opierał się o trzy filary. Pierwszy z nich to szybka transformacja energetyczna w kierunku taniej, pewnej i czystej energii dla Polski i Polaków. Dla polskiej gospodarki i dla polskich rodzin” – powiedział Sasin. „Z drugiej strony - do czasu, kiedy uzyskamy tutaj zadowalający efekt, to ochrona polskiego węgla. Bo węgiel był, jest i jeszcze przez wiele lat pozostanie podstawą polskiej energetyki” – dodał. Przypomniał, że rząd PiS zobowiązał się, że węgiel będzie wydobywany do 2049 r. i zadeklarował, że do tego czasu wydobycie węgla będzie chronione, czego przykładem było m.in. uzyskanie ostatnio w Parlamencie Europejskim złagodzenie przepisów antymetanowych, co pozwoli polskiemu górnictwu na dalsze funkcjonowanie, „I ostatni element tego paktu to zobowiązanie – że tak jak dotychczas chroniliśmy Polaków przed nadmiernymi cenami energii, tak będziemy czynić w następnych latach. Polacy nie mogą cierpieć za zaniedbania naszych poprzedników” – powiedział wicepremier. autor: Marek Siudaj

Według niego, bezpieczeństwo energetyczne jeszcze całkiem niedawno było dla Polaków „czymś abstrakcyjnym”.

„To się zmieniło dramatycznie kilkanaście miesięcy temu, kiedy całą Europę dotknął wielki kryzys energetyczny bez odpowiedników w historii, który został wywołany przez politykę Kremla. To miało miejsce jeszcze przed wybuchem wojny – dotknęły nas gwałtowne wzrosty cen surowców energetycznych, w Polsce obawiano się, czy nie zabraknie węgla, prądu czy gazu” – mówił Sasin.

Dodał, że przed tym negatywnym scenariuszem udało się obronić Polaków, bo rząd od lat przygotowywał się na takie ryzyko, a poza tym rząd dysponował Gazoportem, którego budowę rozpoczął prezydent Lech Kaczyński a na którą to inwestycję środki przekazał rząd Jarosława Kaczyńskiego. Wspomniał, że za rządów PiS został wybudowany gazociąg Baltic Pipe. Obie te inwestycje umożliwiły sprowadzanie gazu z innych kierunków niż rosyjski.

„Nie zabrakło węgla, choć tyle słyszeliśmy, że węgla nie będzie. Kiedy musieliśmy wprowadzić embargo na węgiel rosyjski – konieczne embargo, bo nie mogliśmy finansować wojny – stanęło przed nami zadanie zastąpienia węgla rosyjskiego, który był wykorzystywany do ogrzewania domów Polaków, węglem z innych kierunków” – mówił Sasin.

Obajtek dumny z Fuzji Orlenu, Lotosu i PGNiG

W panelu wziął udział także prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Przypomniał, że po fuzji z Lotosem i PGNiG Orlen stał się dziesiątym koncernem ropy i gazu w Europie o przychodach rzędu ok. 500 mld zł.

„Zarabiamy nie dlatego, że mamy wysokie marże, zarabiamy dlatego, że nie zarabiają mafie paliwowe. Dlatego możemy stabilizować ceny paliw na rynku i mieć jedne z najniższych cen paliw w Europie. A jeśli chodzi o mnie, to uważam, że te ceny będą jeszcze zdecydowanie niższe” – powiedział prezes Orlenu.

Przypomniał o inwestycjach PKB Orlen, które w ostatnich latach sięgnęły 92 mld zł, a tylko w tym roku mają wynieść 36 mld zł. Wskazał, że cały program inwestycyjny Orlenu ma wartość 320 mld zł.

„Te inwestycje nie tylko poprawiają jakość rafinerii czy petrochemii, to także w inwestycje w polskie rolnictwo, choćby w produkcję paliwa e10. Już na początku roku będzie paliwo 310, co znaczy, że na potrzeby produkcji tego paliwa rolnicy sprzedadzą więcej zboża” – powiedział Obajtek i dodał, że w ramach współpracy z rolnictwem przy produkcji paliw wykorzystywanych jest 3 mln ton biododatków i że Orlen chce wykorzystywać 1 mld metrów sześciennych biogazu.

Przypomniał też, że dzięki wejściu PGNiG do PKN Orlen spółka gazowa była w stanie umocnić swoją pozycję przy zakupie gazu, co pozwoliło jej na obniżenie cen tego surowca o 66 proc. Poza tym przypomniał, że Orlen wpłacił 14 mld zł na fundusz, z którego finansowana jest obniżka cen energii dla Polaków. Mówił także o programie budowy małych reaktorów jądrowych, który realizuje PKN Orlen.

„Realizujemy program finansowania tej inwestycji, niedawno mieliśmy konferencję w ambasadzie USA, gdzie otrzymaliśmy deklarację wsparcia tej technologii kwotą 4 mld dolarów, czyli 16 mld zł. To pokazuje, że USA wierzą w tę technologię i że instytucje finansowe USA wierzą w tę technologię” – powiedział prezes Orlemu.

Dodał także, że te małe, modułowe reaktory mogą być wykorzystywane także w innych celach niż produkcja energii, bo można je wykorzystać do ogrzania mieszkań, a także w produkcji paliw.

„Jeśli będziemy produkować zieloną energię i zamontujemy elektrolizery o dużych mocach i będziemy wyłapywać CO2, to możemy produkować syntetyczna paliwa. Jako Orlen pracujemy nad produkcją paliw syntetycznych. Chcemy być dla regionu hubem, w którym będzie wytwarzany wodór plus syntetyczne paliw” – dodał Daniel Obajtek. (PAP)

