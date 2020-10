Transformacja WIG20 uratuje indeks?

fot. Krystian Maj / FORUM

W ciągu kilku miesięcy WIG20 przeszedł rewolucję, która zmienia postrzeganie tego indeksu. To być może wystarczy, by pozbył się on łatki najbardziej siermiężnego indeksu na GPW, z drugiej strony rodzi nieznane do tej pory ryzyko.

WIG20 to indeks zdominowany przez banki i Skarb Państwa - jeszcze do niedawna to hasło padało w zasadzie przy każdej debacie o kierunkach, w których podąża flagowy indeks GPW. I nie było w tym nic przesadzonego. Nawet mimo iż między np. rocznymi rewizjami (przeprowadzanymi w marcu) z roku 2014 i 2020 waga banków w indeksie spadła z 40,1 proc. do 32,3 proc., to jednak i tak na początku tego roku jeden sektor decydował o indeksie w zasadzie w 1/3. Mocna nadreprezentacja.

Podobnie było i z polskim Skarbem Państwa. Spółki przezeń kontrolowane w momencie ogłaszania marcowej rewizji na początku tego roku ważyły w indeksie 64,5 proc., choć w przeszłości ich udział przekraczał nawet 70 proc. Nie sposób było analizować zachowań WIG20 bez analizy politycznych wiatrów wewnątrz partii rządzącej, wiadomo bowiem, że spółki Skarbu Państwa więcej niż z biznesem i dbaniem o interes akcjonariuszy mniejszościowych mają wspólnego z polityką. Tak jest za obecnych rządów, ale tak było i za poprzednich. To właśnie upolitycznienie podawano za jedną z głównych przyczyn słabości WIG20.

Choć od omawianej rocznej rewizji minęło niewiele ponad pół roku sytuacja w indeksie zmieniła się istotnie. Zmiana dotyczy przede wszystkim banków, których udział w WIG20 na czwartkowej sesji sięgał 17,6 proc. To o blisko połowę mniej niż jeszcze na początku tego roku. Udział spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa spadł do 55 proc., choć momentami wynosił nawet ok. 51 proc.

/ Bankier.pl

Powodów zmian jest kilka. W przypadku banków główną rolę odgrywa ich względna słabość, WIG-Banki notowany jest w tym roku 49 proc. poniżej kreski podczas gdy dla WIG20 statystyka ta wynosi -23 proc. Brak dywidend, niższe zyski z powodu COVID-u i odpisów sprawiły, że banki straciły na atrakcyjności, a niższa kapitalizacja to niższy udział w indeksie. Do tego z indeksu wypadł mBank i liczba reprezentantów sektora w WIG20 po raz pierwszy spadła z pięciu do czterech.

Ciężarem dla indeksu były też niektóre spółki Skarbu Państwa, choć np. akcjonariusze KGHM-u i PGNiG nie mają praw, by narzekać. Skarb Państwa to jednak i banki (w WIG20: Pekao, PKO BP, Alior), dodatkowo słabością razi np. sektor paliwowy (Orlen i Lotos). W końcowym rozrachunku można zatem powiedzieć, że koronawirus również nie był zbyt łaskawy dla wycen spółek Skarbu Państwa i uderzył w ich pozycję w indeksie.

Idzie nowe

Istotniejsza jednak wydaje się jednak kwestia konkurencji. CD Projekt z giełdowej ciekawostki urósł do najważniejszej spółki w WIG20, która pod względem udziału w indeksie i kapitalizacji zostawiła w tyle największe banki i koncerny paliwowe. Dziś jego udział w indeksie to 13,4 proc. Więcej posiada tylko... Allegro, które waży w indeksie 13,6 proc. Spółka wskoczyła do indeksu w zeszłym tygodniu (trzy dni po giełdowym debiucie) i już gra w nim pierwsze skrzypce, jednocześnie "kradnąc" przestrzeń innym gigantom.

CD Projekt i Allegro to już w sumie 27 proc. WIG20. Fakt, indeks nadal zdominowany jest przez Skarb Państwa, druga najważniejsza grupa to już jednak nie banki, spółki energetyczne czy surowcowe, a biznesy, którym bliżej do - zachowując wszelkie proporcje - Nasdaqa. W 2020 roku WIG20 blado prezentował się na tle innych indeksów właśnie z powodu niewielkiej ekspozycji na nowe branże. Teraz ekspozycja ta zdecydowanie wzrosła.

/ Bankier.pl

Roszady te zmieniają nieco spojrzenie na indeks WIG20 i to z kilku powodów. Po pierwsze - dużych inwestorów. Jednym z zarzutów przy konstruowaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych był fakt, że będą one inwestowały głównie w spółki Skarbu Państwa. Obecnie problem ten nadal jest aktualny, ale mniejszy. Dodatkowo w siłę rosną też inne spółki spoza "państwowej gwardii". Coraz więcej do powiedzenia w WIG20 ma Dino, którego kapitalizacja przekroczyła już 20 mld zł. Na zapleczu WIG20 z kolei istotną rolę odgrywają takie firmy jak Ten Square Games, Asseco Poland czy Mercator. Duży udział mają także Kęty, Kruk, Budimex czy ING. Z grona spółek Skarbu Państwa nie widać żadnego kandydata do dołączenia do WIG20. Dużym inwestorom zatem łatwiej będzie znaleźć do portfela duże spółki spoza orbity Skarbu Państwa.

Szansa czy obciążenie?

Dino, CD Projekt i Allegro to także spółki warte uwagi z tego względu, iż ich biznes można uznać za w pewnym sensie odporny na koronawirusa. Banki czy spółki paliwowe, których biznes jest bardzo wrażliwy na pandemię, zmniejszyły w ostatnim czasie udział w WIG20, co sprawia, że w razie utrzymywania się pandemii będą mniej ciążyły indeksowi.

Z drugiej strony CD Projekt, Allegro i Dino łączy jeszcze jedna rzecz - rozgrzane wyceny. Dla Allegro stosunek ceny do zysku wynosi 185,7, dla CD Projektu 132,7, dla Dino 45,6, tymczasem dla WIG cena/zysk to ledwie 11,4. Należy oczywiście pamiętać, że ciężko porównywać wycenę spółki e-commerce np. ze schyłkową energetyką opartą na węglu oraz ciężko bez "gwiazdki" patrzeć na obecne C/Z CD Projektu, gdy wiadomo, że kluczowa dla wyników spółki premiera gry dopiero przed nią. Dodatkowo i Allegro i CD Projekt i Dino udowadniały już, że mimo wysokich wycen potrafią kontynuować wzrosty.

Niemniej wcale nie tak ciężko wyobrazić sobie scenariusz, gdy "nowi" giganci WIG20 notują mocną korektę, a np. mocno przecenione banki w końcu łapią oddech i notują odbicie. Zmianę warty w WIG20 należy rozpatrywać zatem nie tylko przez pryzmat szans, ale i nowych ryzyk.