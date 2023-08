Tragiczny bilans wakacji. Tyle osób zginęło na drogach

Od początku wakacji do końca lipca na polskich drogach doszło do ponad 2,6 tys. wypadków, w których zginęło 229 osób, a ponad 3 tys. zostało rannych - poinformował nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. Dodał, że w tegoroczne wakacje policjanci zatrzymali prawie 11,8 tys. pijanych kierowców.

Według informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji od początku wakacji, czyli od 23 czerwca do końca lipca na polskich drogach doszło do 2 641 wypadków (w analogicznym okresie 2022 r.-2 822), w których zginęło 229 osób (2022 r.-226 osób), a 3 093 osób zostało rannych (2022 r.-3 352 osób).

Nadkomisarz wskazał, że na półmetku wakacji na policyjnej mapie wypadków ze skutkiem śmiertelnym jest już 223 lokalizacji. "Wśród ofiar odnotowaliśmy m.in. 41 motocyklistów oraz 35 pieszych" - podał.

Policjant podkreślił też, że zmniejszyła się liczba zatrzymanych kierowców, którzy przekroczyli prędkość powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. "Od 23 czerwca do końca lipca policjanci zatrzymali 2 697 kierowców. Rok temu było ich aż 3 497" - przekazał.

Dodał, że od początku wakacji policjanci zatrzymali na drogach 11 792 kierowców pod wpływem alkoholu.

Policjant w rozmowie z PAP poinformował również, że tylko w ostatnich dniach doszło do kilku tragicznych wypadków drogowych m.in. 31 lipca w miejscowości Majdan Leśniowski (Lubelskie) 14-latek jadąc bez uprawnień na niedopuszczonym do ruchu motocyklem crossowym uderzył w mercedesa, którego kierujący skręcał na wjazd prowadzący do własnej posesji. W wyniku zdarzenia motocyklista wpadł do przydrożnego rowu. Zginął na miejscu.

Tego samego dnia w Pruszczu Gdańskim (Pomorskie) 28-latek jadąc bez uprawnień oplem potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych 80-latkę. Starsza kobieta z obrażeniami głowy została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła.

Z kolei 30 lipca w miejscowości Sidzina (Opolskie) 88-letni kierowca skody skręcając w lewo nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu z przeciwka 39-letniemu motocykliście. W wyniku zdarzenia motocyklista zginął na miejscu, a jego 38-letnia pasażerka z poważnymi obrażeniami została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński w rozmowie z PAP przekazał, że z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS wynika, że latem dochodzi do ok. 30 procent wszystkich wypadków drogowych. "W szczególności dotyczy to czerwca, lipca oraz sierpnia. Paradoksalnie dobra, słoneczna pogoda sprzyja przekraczaniu dopuszczalnej prędkości przez kierowców, a to skutkuje większą liczbą zdarzeń. W okresie wakacji rośnie także udział wypadków z udziałem dzieci oraz użytkowników jednośladów" - wyjaśnił Mikołaj Krupiński.

"W miesiącach letnich, w porównaniu do reszty roku, policja odnotowuje także większą liczbę wypadków spowodowanych przez kierujących będących pod działaniem alkoholu. Charakterystyczne jest także to, że ponad 40 proc. wypadków z udziałem pijanych sprawców wydarza się w weekend" - powiedział rzecznik ITS.

"Większe ryzyko wypadku w okresie wakacyjnym dotyczy także kierujących jednośladami, w tym motocyklami – ta grupa użytkowników dróg najczęściej uczestniczy w wypadkach w miesiącach czerwiec - sierpień" - dodał Mikołaj Krupiński. (PAP)

