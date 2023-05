Tragiczna powódź we Włoszech. Straty wyceniono na ponad 7 mld euro

Powódź we Włoszech. Na zalanych terenach zaczyna brakować wody pitnej i żywności W zalanych, odizolowanych miejscowościach w rejonie Rawenny we włoskim regionie Emilia-Romania zaczyna brakować wody pitnej i żywności - podała agencja ANSA w piątek, kolejnym dniu powodzi niszczących tę część kraju. Dotychczasowy bilans żywiołu - to 14 zabitych, 15 tys. osób ewakuowanych, 58 zalanych miejscowości i ponad 540 zamkniętych dróg.