Tragedia na Broad Peak. Jaką wersję wydarzeń przyjmie Netflix?

Wysokość to jedno z największych zagrożeń w górach. Im wyższa wysokość, tym mniej tlenu. Ekstremalne warunki zaczynają się już na wysokości 5 tys. metrów, a strefa śmierci - 1,9 tys. metrów wyżej. Na 8 tys. w powietrzu jest 21 proc. tlenu (tak jak na nizinach), ale jest mocno rozrzedzone. O tym, co decyduje o powolnym umieraniu, to ciśnienie atmosferyczne, które spada do jednej trzeciej tego "normalnego". To powoduje, że do jednej trzeciej spada także ilość wdychanego przez człowieka tlenu (nie wspominając o silnym wietrze, utrudniającym oddychanie, które może wytworzyć nawet próżnię, jeśli ustawimy się tylem do niego).



U człowieka może dojść do niedotlenienia krwi, co prowadzi do:

obrzęku płuc - kiedy w pęcherzykach płucnych gromadzi się płyn, który jeszcze bardziej utrudnia wchłanianie tlenu. W praktyce wspinacz się topi.

obrzęku mózgu - kiedy dochodzi do gromadzenia się płynu węwnątrzkomórkowego, powodującego wzrost ciśnienia śródczaszkowego. W praktyce mózg ma za mało miejsca w czaszce i dochodzi do ucisku na tkankę nerwową. Dochodzi do zwrotów głowy, zaburzeń równowagi i pogorszenia postrzegania świata, co prowadzi do błędnej oceny sytuacji i np. parcia do góry.