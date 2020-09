Towary radzą sobie lepiej niż usługi

GDDKiA

Zaczynają powoli spływać wskaźniki koniunktury za wrzesień, oparte o badania ankietowe wśród przedsiębiorstw. Wynika z nich, że koniunktura lekko poprawiła się w obecnym miesiącu w stosunku do sierpnia, ale wciąż znajduje się wyraźnie poniżej średniej z 2019 roku.

Wchodzimy powoli w ciekawy i ważny okres, kiedy będziemy obserwowali reakcję gospodarki na nową falę epidemii. I testowali hipotezę, że ograniczenie aktywności nie będzie nawet w przybliżeniu tak znaczące jak na wiosnę.

Poniżej pokazuję wykres ze wskaźnikiem ogólnego klimatu koniunktury dla przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i handlu. We wszystkich tych sektorach wrzesień przyniósł poprawę, choć w mniejszej skali niż sierpień.

Patrząc na różne podkategorie we wskaźnikach, uwagę przykuwają relatywnie niezłe prognozy zatrudnienia w przetwórstwie. Odsetek netto firm, które chcą zatrudniać pracowników (odsetek tych, które chcą zatrudniać, pomniejszony o odsetek tych, które chcą zwalniać) jest bliski zera i to jest poziom sprzed kryzysu. A jeszcze w kwietniu odsetek netto wynosił -40 proc. To oznacza, że firmy ogólnie nie przewidują istotnych zmian w zatrudnieniu. Jest to ciekawe zjawisko biorąc pod uwagę skalę wstrząsów w międzynarodowym łańcuchu dostaw. Traktuję to jako potwierdzenie wyraźnej poprawy koniunktury w handlu międzynarodowym.

/ SpotData

Generalnie z polskich i europejskich wskaźników koniunktury wyłania się spójny obraz: przemysł trzyma się lepiej niż usługi. I jest to logiczne: unikając zatłoczonych miejsc łatwiej jest kupić towary niż usługi. Łatwiej kupić buty niż pójść do restauracji. I podejrzewam, że ta przewaga koniunktury przemysłowej nad koniunkturą usługową może utrzymać się przez kilka miesięcy.

Chcesz codziennie takie informacje na swoją skrzynkę? Zapisz się na newsletter SpotData.

Chcesz samodzielnie analizować dane ekonomiczne? Platforma SpotData to darmowy dostęp do ponad 40 tysięcy danych z polskiej i światowej gospodarki, które można analizować, przetwarzać i pobierać w formie wykresów i tabel do Excela. Sprawdź na: https://spotdata.pl/ogolna.