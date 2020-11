"Tour de spółki": webinar z Mercator Medical

Jak się produkuje rękawiczki? „Tour de spółki” – Mercator Medical

Pandemia koronawirusa sprawiła, że rękawiczki jednorazowe urosły niemal do rangi dobra narodowego. Do ich wyprodukowania potrzeba wielu rąk i to nie tylko tych ludzkich. W ramach projektu "Tour de Spółki" odwiedzamy notowanego na GPW Mercatora, by prześledzić drogę rękawiczki od lateksu przez fabrykę po sklepową półkę.