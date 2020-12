Totalizator Sportowy będzie inwestował w gry

Totalizator Sportowy

Totalizator Sportowy tworzy fundusz corporate venture capital - ffVC Tech and Gaming. Na startupy z branż gier, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, dronów, robotyki, enterprise software, RegTech czy FinTech czeka 100 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Fundusz powstał z inicjatywy Totalizatora Sportowego oraz partnerów zarządzających amerykańskiego funduszu ffVC przy wsparciu PFR Ventures oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (w ramach programu (PFR NCBR CVC).

Jak podano, fundusz ffVC Tech & Gaming skupi się na startupach, które otworzą perspektywy oferowania ich produktów i usług na rynku amerykańskim. Zespół zarządzający planuje zainwestować do końca 2023 roku w 15-20 spółek.

Strategia ffVC Tech & Gaming zakłada inwestycje głównie w startupy i spółki z międzynarodowym potencjałem będące w fazie szybkiej ekspansji, a jedna spółka w ramach pierwszej inwestycji może otrzymać od 1 do 8 mln zł. W ramach inwestycji kontynuacyjnej może to być do 15 mln zł.

Fundusz będzie inwestował w spółki na wczesnym etapie rozwoju, głównie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

"Spółki portfelowe zostaną połączone z ekosystemem ffVC w USA. Będą mogły również mieć dostęp do sieci kontaktów oraz zasobów Totalizatora Sportowego, w tym mieć możliwość testowania wybranych rozwiązań u partnera korporacyjnego. Z kolei sieć kontaktów ffVC umożliwi im zaś ekspozycję w USA, m.in. podczas wydarzeń organizowanych przez fundusz oraz spotkań z amerykańskimi inwestorami" - napisano w komunikacie prasowym. (PAP Biznes)

