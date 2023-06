Toronto po raz trzeci w historii wybrało na burmistrza kobietę

Biden: Nie mieliśmy nic wspólnego z tym, co się stało w Rosji Jasno daliśmy do zrozumienia, że nie mieliśmy nic wspólnego z tym, co się stało w Rosji; to była część walki wewnątrz rosyjskiego systemu - powiedział w poniedziałek prezydent USA Joe Biden. Zapowiedział, że niezależnie od dalszych wydarzeń USA będą dalej wspierać Ukrainę i koordynować działania z sojusznikami.