Tomczyk: Szpital wojskowy w Bydgoszczy został zmuszony do podpisania umowy z uczelnią Rydzyka

Gruzja ma nowego premiera. Zatwierdził go parlament W czwartek Irakli Kobachidze zastąpił Iraklego Garibaszwilego, który był premierem Gruzji od 2021 roku i podał się do dymisji na początku zeszłego tygodnia. Został zatwierdzony przez parlament po tym jak na to stanowisko nominowała go rządzącą w Gruzji partia Gruzińskie Marzenie.