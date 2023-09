"To zapowiedź tego, co nas czeka". Biden o przyszłości świata w ONZ

Rewolucja w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, zmiany klimatyczne potraktowane jako zagrożenie egzystencjalne i zapewnienie, że USA nie pozwolą na rozbiór Ukrainy, gdyż to spowodowałoby zagrożenie dla niepodległości innych krajów - to główne punkty przemówienia prezydenta Joe Bidena w ONZ.

fot. Niyi Fote / / Zuma Press / Forum

"Stany Zjednoczone podejmują poważne konsultacje z wieloma państwami członkowskimi i będziemy nadal robić to, co do nas należy, by naciskać i popychać do przodu wysiłki reformatorskie" - powiedział Biden, wzywając do powiększenia Rady Bezpieczeństwa ONZ o nowych stałych i niestałych członków, m.in. z Afryki i Ameryki Południowej.

"Dostrzegamy, że by sprostać nowym wyzwaniom, nasze liczące wiele dekad instytucje i podejścia muszą zostać zaktualizowane" - zaznaczył prezydent USA.

Prezydent Biden: Traktujemy zmianę klimatu jako zagrożenie egzystencjalne

- Odkąd tylko objąłem władzę, traktujemy zmianę klimatu jako zagrożenie egzystencjalne, zaś ostatnie klęski żywiołowe w USA, Chinach czy Libii są tylko zapowiedzią tego, co czeka nas w przyszłości, jeśli nie zredukujemy uzależnienia od paliw kopalnych - powiedzia Joe Biden podczas wystąpienia w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

- Widzimy to wszędzie: bijące rekordy upały w Stanach Zjednoczonych czy Chinach. Pożary lasu pochłaniające Amerykę Północną i południe Europy. Piąty rok suszy w Rogu Afryki, tragiczne powodzie w Libii (...) Ta migawka podpowiada nam, co nas czeka, jeśli nie uda nam się zredukować naszego uzależnienia od paliw kopalnych - zaznaczał.

Prezydent Biden: Jeśli pozwolimy na rozbiór Ukrainy, niepodległość każdego kraju będzie zagrożona

"Rosja sama stoi na drodze do pokoju. Bo ceną Rosji za pokój jest kapitulacja Ukrainy, ukraińskie terytorium, ukraińskie dzieci" - powiedział Biden.

"Zapytam was: jeśli porzucimy podstawowe zasady Narodów Zjednoczonych, by obłaskawić agresora, to czy jakikolwiek członek tego ciała może czuć się pewny, że będzie chroniony? Jeśli pozwolimy na rozbiór Ukrainy, czy niepodległość jakiegokolwiek kraju będzie bezpieczna? Z szacunkiem sugeruję, że odpowiedź brzmi +nie+. Musimy przeciwstawić się tej agresji dziś i odstraszyć agresorów jutro" - dodał.

osk/ mms/ mal/