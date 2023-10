To tu ludzie czekali w kolejce do 3 nad ranem. Tak głosowało wrocławskie Jagodno

Do około 3. rano w poniedziałek trwało głosowanie w komisji wyborczej na Jagodnie we Wrocławiu – informował PAP dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Tomasz Szczepański. Wiemy już, jak głosowali wrocławianie w komisji nr 148.



fot. Krzysztof Zatycki / / FORUM

W obwodowej komisji wyborczej na Jagodnie we Wrocławiu ostatni wyborca oddał głos około godz. 3 rano w poniedziałek. Ludzie stali w gigantycznej kolejce. Stało się tak z powodu ogromnej frekwencji, która przekroczyła w całym kraju 70 proc., a w tej komisji wyniosła 60 proc. - a więc to raczej zła organizacja, a nie zbyt duża liczba głosujących przypadająca na komisję była powodem tak długiego oczekiwania.

W pewnym momencie okoliczni mieszkańcy zaczęli przynosić gorące napoje, a pobliska pizzeria przywiozła kolejkowiczom 300 sztuk pizzy. Zdjęcia "słynnej kolejki" zaczęły obiegać internet.

Tak zagłosowało Jagodno

Dziś, gdy znamy już ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych, wiemy też, jak głosowano w komisji na Jagodnie. Okazuje się, że PiS poniósł tu sromotną porażkę.

W komisji numer 148 zdecydowanie zwyciężyła Koalicja Obywatelska, która uzyskała 1186 głosów, co daje ponad 43 proc. poparcia.

Na drugim miejscu znalazła się Lewica, na którą swoje głosy oddały 553 osoby, co daje ponad 20 proc. poparcia.

Trzecia jest Trzecia Droga z 523 głosami i poparciem przekraczającym 19 proc.

Czwarte miejsce zajęła Konfederacja, na którą zagłosowało 239 osób (niecałe 9 proc. poparcia).

Na piątym miejscu Prawo i Sprawiedliwość, które zgromadziło 162 głosy, co daje niespełna 6 proc.

Jagodno to osiedle na południu Wrocławia, w ostatnich latach zostało mocno zabudowane blokami, w których osiedliły się dziesiątki tysięcy mieszkańców. Mieszkańcy tamtych terenów nie mogą doczekać się na obiecaną wiele lat temu linię tramwajową. Kością niezgody jest przecięcie się planowanej linii z trasą kolejową do Sobótki. Pół żartem, pół serio, może teraz się uda?



KWS