To ten człowiek będzie nowym ambasadorem Niemiec w Polsce

W sierpniu stanowisko ambasadora Niemiec w Polsce obejmie Viktor Elbling - przekazał w środę kończący swoją misję w Polsce ambasador Thomas Bagger.

"Teraz nadszedł moment, by pożegnać się ostatecznie. W sierpniu stanowisko to obejmie mój następca Viktor Elbling" - napisał Bagger na Twitterze. Jak dodał, obecnie Elbling pełni jeszcze funkcję ambasadora Niemiec we Włoszech.

Elbling rozpoczął służbę w resorcie spraw zagranicznych RFN pod koniec lat 80. XX wieku. Do 2014 roku pracował w niemieckich ambasadach w Korei Południowej i Hiszpanii, a także pełnił szereg funkcji kierowniczych w centrali MSZ w Berlinie. Zajmował się m.in. kwestiami dotyczącymi polityki klimatycznej, energetycznej, finansowej i gospodarczej. W latach 2014-18 Elbling był ambasadorem Niemiec w Meksyku, a następnie został szefem misji dyplomatycznej w Rzymie.

Bagger pełnił funkcję ambasadora Niemiec od 13 lipca ubiegłego roku; zastąpił na tym stanowisku Arndta Freytaga von Loringhovena. Od 1992 Bagger jest związany z dyplomacją. Pracował zarówno w niemieckim MSZ, jak i w niemieckich placówkach dyplomatycznych w Pradze (1996–1998), Ankarze (2002–2006) i Waszyngtonie (2006–2009). W latach 2017–2022 był doradcą prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera i dyrektorem departamentu polityki zagranicznej w Kancelarii Prezydenta.

Wiosną "Rzeczpospolita" informowała, że Bagger po powrocie do Berlina obejmie stanowisko sekretarza stanu ds. politycznych w niemieckim ministerstwie spraw zagranicznych; jest to drugie najważniejsze stanowisko w niemieckiej dyplomacji po szefowej MSZ Annalenie Baerbock. (PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

