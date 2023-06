"To racjonalna alternatywa". Rada Przedsiębiorczości o ugodach klientów z bankami

O systemowe, sprawiedliwe społecznie rozwiązanie problemu walutowych kredytów mieszkaniowych w postaci ugód z bankami zaapelowała w czwartek Rada Przedsiębiorczości. Według niej ugody klientów z bankami są najbardziej racjonalną alternatywą dla kosztownych procesów sądowych.

"W związku z wyrokiem TSUE z dnia 15 czerwca br. C-520/21 w sprawach dotyczących kredytów walutowych Rada Przedsiębiorczości z niepokojem odnotowuje możliwy negatywny wpływ rozstrzygnięcia dla całej gospodarki i wszystkich podatników, gdyż banki, absorbując straty związane z tym wyrokiem TSUE, nie będą w stanie w najbliższym czasie finansować rozwoju polskiej gospodarki na dotychczasowym poziomie" - stwierdziła Rada Przedsiębiorczości w czwartkowym apelu w zakresie zawierania ugód klientów z bankami w sprawach dotyczących kredytów walutowych.

W jej opinii banki będą musiały "znacząco zwiększyć poziom rezerw na trudne do odzyskania kredyty", co oznacza, że środki, które mogłyby być przeznaczone na bieżące kredytowanie różnych przedsięwzięć w gospodarce, zostaną zamrożone. "Erozja kapitałów banków, jaka dokona się w związku z tym rozstrzygnięciem, będzie miała (...) negatywny wpływ na zdolność banków do dalszego finansowania potrzeb mieszkaniowych polskich gospodarstw domowych, a także całej gospodarki" - wskazała Rada Przedsiębiorczości, przypominając opinię Komisji Nadzoru Finansowego z komunikatu po wydaniu wyroku.

Rada zaapelowała "o systemowe, sprawiedliwe społecznie rozwiązanie problemu walutowych kredytów mieszkaniowych w postaci ugód z bankami, których istotą jest propozycja Przewodniczącego KNF z grudnia 2020 r. zakładająca konwersję kredytów frankowych na złotowe na takich zasadach, aby kredyt frankowy był traktowany tak, jakby był od początku kredytem złotowym".

W opinii członków Rady Przedsiębiorczości ugody klientów z bankami z punktu widzenia gospodarki "są najbardziej atrakcyjną i racjonalną alternatywą dla kosztownych i długotrwałych procesów sądowych angażujących wymiar sprawiedliwości na lata". Dodano, że są rozwiązaniem "bezkosztowym i szybkim (ugoda możliwa jest do zawarcia w ciągu jednego miesiąca) oraz całkowicie usuwającym ryzyko kursowe z umowy". Rada popiera działania zmierzające do zawarcia ugód publicznie "adresowane przez Komitet Stabilności Finansowej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny" - dodano.

Rada Przedsiębiorczości to forum współpracy przedstawicieli największych organizacji reprezentujących przedsiębiorców i pracodawców w Polsce. Jej członkami są: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

