To on zastąpi Kurskiego w Banku Światowym. "Wieloletni dyplomata"

Kadrowe porządki nowego rządu rozpoczęły się m.in. od odwołania z Banku Światowego Jacka Kurskiego. Choć tymczasowo zastąpił go minister finansów Andrzej Domański, to znany ma być jego zmiennik na stałe. Mariusz Krukowski to wieloletni urzędnik i dyplomata - informuje Business Insider.

fot. Alexandru Smut Calin / / shutterstock

Jacek Kurski to wieloletni prezes Telewizji Polskiej, organizator "Sylwestra marzeń" w Zakopanem, a dzięki partyjnej lojalności doczekał się posady w Banku Światowym. Było to nie lada zaskoczenie i dla opinii publicznej, i dla ekonomistów.

Rząd Donalda Tuska jako jeden z priorytetów potraktował usunięcie Kurskiego z tej ważnej funkcji. Odwołanie było jedną z pierwszych decyzji nowego rządu. Z końcem roku Bank Światowy poinformował o zakończeniu współpracy nie tylko z byłym prezesem TVP, ale i Kacprem Kamińskim - synem Mariusza Kamińskiego, byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Minister finansów zdecydował

Wraz z odwołaniem Kurskiego z Waszyngtonu jego miejsce zajął tymczasowo minister finansów Andrzej Domański. Ten jednak miał podjąć już decyzję, kto zastąpi Kurskiego na stałe. Nowym reprezentantem Polski w Banku Światowym ma być Mariusz Krukowski – informuje Business Insider.

Krukowski to wieloletni urzędnik i dyplomata. W latach 2007-2008 pracował w Ministerstwie Finansów w departamencie Unii Europejskiej. Później trafił do stałego przedstawicielstwa Polski przy UE jako radca. Podczas naszej prezydencji unijnej w drugiej połowie 2011 r. przewodniczył Komisji Budżetowej. W naszym brukselskim przedstawicielstwie pracował do 2016 r. i żegnał się z nim jako kierownik sekcji budżetu i finansów - wylicza Business Insider.

Później trafił do biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w Brukseli. W sierpniu ubiegłego roku przeniósł się do centrali unijnego banku w Luksemburgu i objął stanowisko głównego doradcy.

Międzynarodowe instytucje finansowe są podzielone na tzw. konstytuanty. To grupy krajów, które reprezentuje udziały w nich. W Banku Światowym należymy do konstytuanty ze Szwajcarią, Azerbejdżanem, Kazachstanem, Kirgistanem, Serbią, Tadżykistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem.

W naszej grupie kluczowe decyzje podejmujemy my i Szwajcarzy, wymieniając się stanowiskiem dyrektora wykonawczego i jego zastępcy. Obecnie szefem jest Szwajcar Dominique Favre, a Mariusz Krukowski będzie jego zastępcą.

JM