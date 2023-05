To nie koniec wyborczych obietnic PiS-u. Premier zapowiada kolejne rozwiązania dla Polaków

Kaczyński: Wszyscy ekonomiści twierdzą, że inflacja spada i będzie spadać nadal Inflacja w tej chwili spada i wszyscy ekonomiści stwierdzają, że jest to proces, który będzie miał charakter trwały; to znaczy, że do końca roku inflacja spadnie poniżej 10 proc., a później będzie spadała jeszcze niżej - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w Programie Pierwszym Polskiego Radia i Polskim Radiu 24 .