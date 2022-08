To nie jest łatwy czas na inwestowanie

fot. alexfan32 / / Shutterstock

Po okresie „hossy wszystkiego” nastała bessa wszystkiego. Dla tych, którzy nie obrażają się na rzeczywistość, przygotowaliśmy kurs pozwalający zdobyć podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynków finansowych.

W roku 2021 zakończyła się „hossa wszystkiego”. Przez poprzednią dekadę mieliśmy do czynienia z rzadko spotykanym fenomenem, w ramach którego równocześnie zyskiwały praktycznie wszystkie klasy aktywów: akcje, obligacje, nieruchomości, kryptowaluty. Nawet na naszej giełdzie można było dobrze zarobić na gamingu, fotowoltaice, małych i średnich spółkach czy też na „covidowych gwiazdach”.

To wszystko się skończyło. Pierwszą połowę roku 2022 można śmiało określić jako czas „bessy wszystkiego”. Straty liczyli zarówno aktywni spekulanci po uszy załadowani w kryptowaluty czy spółki technologiczne jak i pasywni długoterminowi inwestorzy automatycznie akumulujący ETF-y na amerykański rynek akcji. Nie widziany od dekad skok inflacji zmasakrował „bezpieczne” portfele obligacyjne. Z kolei seria mocnych podwyżek stóp procentowych schłodziła rozgrzany do czerwoności rynek nieruchomości mieszkaniowych. Czas radosnego flippowania dobiegł końca. Na dodatek polski inwestor liczył realne straty z tytułu galopującej, przekraczającej już 15% inflacji CPI, oraz ciągle osłabiającego się złotego.

Jak żyć i w co inwestować?

Internet pełny jest rynkowych wyjadaczy, którzy w zamian za mniej lub bardziej grubą opłatą nauczą Cię, jak zostać giełdowym rekinem. Przecież nie ma nic prostszego: kupujesz tanio, sprzedajesz drogo i konsekwentnie budujesz swojego „networta” (ang. net worth, czyli wartość netto majątku). Wystarczy, że zapiszesz się na newsletter, ściągniesz e-booka lub ukończysz „okazyjnie wyceniane” szkolenie.

Tego Ci nie zaoferuję. Nie mam na sprzedaż gotowych rozwiązań, które uczynią z Ciebie maszynę do zarabiania pieniędzy. Nie podpowiem, jak łatwo, szybko i bez wysiłku zarabiać na rynkach finansowych. A to dlatego, że nie jestem żadnym guru ani innym szarlatanem wmawiającym ludziom, że zarabianie na giełdzie to zasadniczo prosta sprawa i że każdy się może tego nauczyć. Prawda jest taka, że inwestowanie nie jest dla każdego i żaden kurs czy szkolenie nie zrobi z Ciebie profesjonalnego inwestora. To wymaga czasu i dyscypliny popartej przynajmniej kilkuletnią praktyką opartą o solidny fundament wiedzy.

I właśnie to ostatnie możemy dostarczyć. „Akademia inwestowania” Bankier.pl to seria webinarów, w ramach którego przedstawimy elementarną wiedzę o zasadach funkcjonowania rynków finansowych. To oferta dla tych, którzy wcześniej nie próbowali swoich sił na tym polu albo zdążyli już ponieść pierwsze straty. Wierzymy, że po naszym webinarze uda Ci się uniknąć elementarnych błędów i odnosić więcej sukcesów niż porażek na rynkach finansowych. Uważamy, że to dobry początek na ścieżce samodzielnego inwestowania wiodącej ku finansowej niezależności.

Akademia inwestowania Bankier.pl

Akademia inwestowania Bankier.pl to kurs on-line prezentujący podstawy inwestowania dla osób o zerowym lub niewielkim doświadczeniu na rynku, ale zainteresowanych nauczeniem się elementarnych zasad poruszania się w świecie finansów. Jej zamierzonym celem jest zrozumienie podstawowych zasad funkcjonowania rynków finansowych i zapoznanie z głównymi klasami aktywów (akcje, obligacje, gotówka, złoto, waluty, nieruchomości) oraz opanowanie prostych zasad inwestycyjnych (cel, ryzyko, koszty, horyzont inwestycyjny).

Na nasz kurs składają się cztery webinary, każdy w wymiarze 60 minut oraz 30 minut sesji pytań i odpowiedzi. Nie oszukujemy naszych kursantów. Uczestnictwo w kursie nie gwarantuje pomnożenia Twojego kapitału. To zbiór informacji, zasad i reguł, których znajomość może ułatwić podejmowanie Ci właściwych decyzji finansowych.

W ramach „Akademii” słuchacze dowiedzą się, czym jest cykl koniunkturalny i jak sytuacja w gospodarce wpływa na wyceny instrumentów finansowych. Poznają podstawowe błędy inwestycyjne oraz zasady skutecznych inwestorów. Wejdą w świat aktywnego inwestowania oraz pasywnych portfeli permanentnych. Opowiem, jak liczyć zyski, straty i ryzyko oraz od czego zależy cena obligacji czy wycena akcji. Analiza fundamentalna zderzy się z analizą techniczną. Uczestnicy kursu zaznajomią się z podstawowymi klasami aktywów finansowych oraz dowiedzą się, jak zacząć inwestowanie i skąd uzyskać niezbędne informacje.

Zapisy na „Akademię inwestowania” Bankier.pl już ruszyły i potrwają do 6 października. Sam kurs odbędzie się w dniach 6-26 października 2022 roku. Cena promocyjna obowiązuje do końca sierpnia.