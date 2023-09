To nie Biedronka ma największy zasięg w Polsce. Liderem jest inna sieć

Choć sieć sklepów Biedronka ma dostęp do blisko 32 mln Polaków, to nie ona jest tu liderem. Jak wynika z najnowszej analizy GfK i Nielsen IQ, największą potencjalnie bazę klientów ma Media Expert.

GfK i Nielsen IQ przeanalizowały dostęp sieci handlowych do bazy klientów. Istotna była tu m.in. liczba placówek, ich lokalizacja oraz zwyczaje zakupowe potencjalnych klientów, np. to, czy są w stanie poświęcić więcej czasu na dojazd do danego sklepu – podaje „Rzeczpospolita”. Okazało się, że sieć z największą liczbą placówek wcale nie ma najszerszego zasięgu. Choć najwięcej sklepów w Polsce ma Żabka, to jej zasięg wynosi 24 mln zasięgu.

Duża ilość placówek nie gwarantuje największego zasięgu

Jak twierdzi Przemysław Dwojak, dyrektor GfK, cytowany przez "Rzeczpospolitą" jest to sklep typu "convienience", który z definicji ma obsługiwać bezpośrednie sąsiedztwo, a przez małą powierzchnię sprzedaży oferuje ograniczony asortyment.

– Bazuje na relatywnie częstych wizytach i małym koszyku. Dlatego sieć jest gęsta, a geograficzne zasięgi poszczególnych sklepów bardzo małe – mówi Przemysław Dwojak.

Wbrew pozorom liderem w zasięgu wcale nie są dyskonty. Co prawda Biedronka ma zasięg na poziomie 32 mln Polaków, ale nie jest w tym względzie liderem.

Liderem nie są markety spożywcze

Okazuje się, że największy zasięg, wynoszący 33 mln, wyliczono dla sklepów sieci Media Expert. Według autorów badania klienci są skłonni dojechać do sklepu z elektroniką, ale już niekoniecznie będą poświęcać czas na dotarcie do Biedronki czy Lidla.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, sklepy Biedronka ściągają klientów z mniejszego obszaru – mają mniejsze zasięgi dla pojedynczych sklepów niż sklepy Media Expert, które potrzebują znacznie większej liczby potencjalnych klientów zamieszkujących większy obszar do utrzymania sklepów.