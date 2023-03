"To może być początek kryzysu bankowego w USA". "Zdania ekspertów są podzielone" - odc. 11

W jedenastym odcinku programu Bankier.pl "Zdania ekspertów są podzielone" rozmawiamy o przyczynach i konsekwencjach upadku Silicon Valley Banku.

fot. Dado Ruvic / / Reuters / Forum

Silicon Valley Bank był 16. największym bankiem w Stanach Zjednoczonych. W SVB pieniądze lokowały startupy, firmy i fundusze inwestycyjne z Doliny Krzemowej. W piątek instytucja została zamknięta przez nadzór, a kontrolę nad depozytami przejęła Federalna Korporacja Gwarantowania Depozytów (FDIC). Jest to druga największa w historii upadłość amerykańskiego banku. Do problemów SVB doprowadziły błędy popełnione przez zarządzających bankiem, a katalizatorem upadku był błyskawiczny run na bank.

Mimo że zgodnie z amerykańskim prawem gwarantowane są tylko depozyty bankowe do kwoty 250 tys. dolarów, to władze zdecydowały się zapewnić klientom dostęp do wszystkich ich środków zgromadzonych w SVB. Władze zdecydowały się na pełną ochronę deponentów, aby nie dopuścić do wybuchu paniki bankowej, która mogłaby zachwiać stabilnością systemu finansowego.

Według analityków upadek SVB i obawy przed stabilnością systemu finansowego mogą skłonić władze Fedu do wyhamowania procesu zacieśnienia polityki pieniężnej. Czy "się zaczęło"? Czy jest to początek kolejnego kryzysu? Jakie wnioski z upadku amerykańskich banków może wyciągnąć Kowalski? O tym rozmawiamy w jedenastym odcinku programu "Zdania ekspertów są podzielone".

"Zdania ekspertów są podzielone" to nowy program Bankier.pl, w którym Krzysztof Kolany i Maciej Kalwasiński omawiają najważniejsze bieżące wydarzenia gospodarcze w Polsce i na świecie. Czym żyją rynki? Jaki wpływ na nasze portfele mają trendy i procesy makro? Wszystkie poprzednie odcinki można zobaczyć tutaj.

Na kolejny odcinek zapraszamy w przyszłym tygodniu.